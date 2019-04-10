Персональный летописец: жених Дженнифер Лопес записывает цитаты певицы в специальный блокнот
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Алекс Родригес признался, что предпочитает действовать по старинке, так как заметки позволяют ему все лучше запоминать
Несмотря на лавину сообщений об изменах Алекса Родригеса, появившихся после того, как экс-бейсболист сделал Дженнифер Лопес предложение, жених и невеста не обращают на них внимания. Более того, Родригес не устает петь дифирамбы в адрес поп-звезды.
«Я никогда не встречал никого настолько честного, - признается 43-летний спортсмен. - Она очень искренняя и открытая».
Алекс считает, что его избранница обладает суперспособностями, так как она с легкостью справляется со своими материнскими обязанностями, работой, взаимоотношениями и при этом остается обычной женщиной.
«Было странно видеть, что звезда такой величины ведет себя естественно. Она отличная мать, партнер и друг. Как можно быть всем этим, а потом выйти перед 80 тысячами зрителей? Это все ее суперсила», - уверен Родригес.
Алекс также признается, что по старинке привык все заносить в блокнот, в том числе и гениальные мысли Джей Ло. У мужчины есть список, который он просматривает перед сном.
«Я старой закалки. Я лучше запоминаю вещи, если записываю их. Иногда Дженнифер говорит что-то блестящее, а я в два ночи об этом вспоминаю, вскакиваю, роняю блокнот, потом поднимаю его и заношу туда все, пока при памяти», - цитирует Родригеса Nytimes.com.