Персональный летописец: жених Дженнифер Лопес записывает цитаты певицы в специальный блокнот



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Джей Ло и Алекс Родригес

Алекс Родригес признался, что предпочитает действовать по старинке, так как заметки позволяют ему все лучше запоминать

Несмотря на лавину сообщений об изменах Алекса Родригеса, появившихся после того, как экс-бейсболист сделал Дженнифер Лопес предложение, жених и невеста не обращают на них внимания. Более того, Родригес не устает петь дифирамбы в адрес поп-звезды.

«Я никогда не встречал никого настолько честного, - признается 43-летний спортсмен. - Она очень искренняя и открытая».

Алекс считает, что его избранница обладает суперспособностями, так как она с легкостью справляется со своими материнскими обязанностями, работой, взаимоотношениями и при этом остается обычной женщиной.

«Было странно видеть, что звезда такой величины ведет себя естественно. Она отличная мать, партнер и друг. Как можно быть всем этим, а потом выйти перед 80 тысячами зрителей? Это все ее суперсила», - уверен Родригес.

Алекс также признается, что по старинке привык все заносить в блокнот, в том числе и гениальные мысли Джей Ло. У мужчины есть список, который он просматривает перед сном.

«Я старой закалки. Я лучше запоминаю вещи, если записываю их. Иногда Дженнифер говорит что-то блестящее, а я в два ночи об этом вспоминаю, вскакиваю, роняю блокнот, потом поднимаю его и заношу туда все, пока при памяти», - цитирует Родригеса Nytimes.com.