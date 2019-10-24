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    Шоу-биз

    Певица Сиара соблазнительно изгибается в «голом» комбинезоне (видео)

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    Сиара - Певица Сиара соблазнительно изгибается в «голом» комбинезоне (видео)
    Сиара

    Звезда приняла пикантную позу

    33-летняя Сиара Хэррис, известная под псевдонимом Сиара, примерила прозрачный наряд, повторяющий изгибы ее тела. Артистка надела прозрачный комбинезон телесного цвета, расшитый сверкающими стразами.

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    Певица Сиара соблазнительно изгибается в «голом» комбинезоне (видео)
    Певица Сиара соблазнительно изгибается в «голом» комбинезоне (видео)
    Певица Сиара соблазнительно изгибается в «голом» комбинезоне (видео)
    Певица Сиара соблазнительно изгибается в «голом» комбинезоне (видео)
    Певица Сиара соблазнительно изгибается в «голом» комбинезоне (видео)
    Певица Сиара соблазнительно изгибается в «голом» комбинезоне (видео)
    Певица Сиара соблазнительно изгибается в «голом» комбинезоне (видео)
    Певица Сиара соблазнительно изгибается в «голом» комбинезоне (видео)

     Сиара позировала, сидя на песке и согнув одну ногу в колене. Звезда показала свое стройное тело, длинные ноги и накачанные ягодицы в коротком видео, которым поделилась с поклонниками.

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    Публикация от Ciara (@ciara)

    Подписчики певицы восхитились ее новым смелым образом. Первой в комментариях отметилась актриса Джессика Альба: «Вау», – написала звезда под новым постом Сиары в Instagram. «Ты настоящая звезда!», «Шикарная, женственная», «Восхитительно! Ослепительно!», – поделились эмоциями фолловеры.

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