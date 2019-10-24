Певица Сиара соблазнительно изгибается в «голом» комбинезоне (видео)



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Сиара

Звезда приняла пикантную позу

33-летняя Сиара Хэррис, известная под псевдонимом Сиара, примерила прозрачный наряд, повторяющий изгибы ее тела. Артистка надела прозрачный комбинезон телесного цвета, расшитый сверкающими стразами.

Сиара позировала, сидя на песке и согнув одну ногу в колене. Звезда показала свое стройное тело, длинные ноги и накачанные ягодицы в коротком видео, которым поделилась с поклонниками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ciara (@ciara) 22 Окт 2019 в 2:08 PDT

Подписчики певицы восхитились ее новым смелым образом. Первой в комментариях отметилась актриса Джессика Альба: «Вау», – написала звезда под новым постом Сиары в Instagram. «Ты настоящая звезда!», «Шикарная, женственная», «Восхитительно! Ослепительно!», – поделились эмоциями фолловеры.

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