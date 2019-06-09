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    Шоу-биз

    Пластический хирург рассекретил все операции Дженнифер Лопес

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    Джей Ло - Пластический хирург рассекретил все операции Дженнифер Лопес
    Джей Ло

    Эксперт раскрыл тайну неувядающей красоты певицы

    49-летняя Дженнифер Лопес за последние двадцать лет ни капельки не изменилась и по-прежнему выглядит молодо. Сама звезда в 2013 году клялась, что никогда не прибегала к помощи пластики. Однако хирурги очень сомневаются, что певица говорит правду.

    Эксперт из клиники пластической хирургии MYA Cosmetic Surgery, изучив снимки Джей Ло за 20 лет, пришел к выводу, что артистка все же не гнушалась пластикой.

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    Пластический хирург рассекретил все операции Дженнифер Лопес
    Пластический хирург рассекретил все операции Дженнифер Лопес
    Пластический хирург рассекретил все операции Дженнифер Лопес
    Пластический хирург рассекретил все операции Дженнифер Лопес
    Пластический хирург рассекретил все операции Дженнифер Лопес
    Пластический хирург рассекретил все операции Дженнифер Лопес
    Пластический хирург рассекретил все операции Дженнифер Лопес
    Пластический хирург рассекретил все операции Дженнифер Лопес
    Пластический хирург рассекретил все операции Дженнифер Лопес
    Пластический хирург рассекретил все операции Дженнифер Лопес
    Пластический хирург рассекретил все операции Дженнифер Лопес

     «Существует большая вероятность, что Джей Ло делала операцию по изменению формы носа – ринопластику», – говорит эксперт. «Ее нос выглядит тоньше у переносицы, а ноздри меньше, чем на более ранних фото», – добавляет он.

     «Уменьшить размер крыльев носа и изменить его форму можно только хирургическим путем. В результате нос соответствует естественным пропорциям лица», – поясняет специалист. Такая операция обычно стоит от 7630 до 12710 тысяч долларов.

    певица Дженнифер Лопес
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