Пластический хирург рассекретил все операции Дженнифер Лопес



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Джей Ло

Эксперт раскрыл тайну неувядающей красоты певицы

49-летняя Дженнифер Лопес за последние двадцать лет ни капельки не изменилась и по-прежнему выглядит молодо. Сама звезда в 2013 году клялась, что никогда не прибегала к помощи пластики. Однако хирурги очень сомневаются, что певица говорит правду.

Эксперт из клиники пластической хирургии MYA Cosmetic Surgery, изучив снимки Джей Ло за 20 лет, пришел к выводу, что артистка все же не гнушалась пластикой.

«Существует большая вероятность, что Джей Ло делала операцию по изменению формы носа – ринопластику», – говорит эксперт. «Ее нос выглядит тоньше у переносицы, а ноздри меньше, чем на более ранних фото», – добавляет он.

«Уменьшить размер крыльев носа и изменить его форму можно только хирургическим путем. В результате нос соответствует естественным пропорциям лица», – поясняет специалист. Такая операция обычно стоит от 7630 до 12710 тысяч долларов.