Победительница «Евровидения» шокировала откровенным нарядом на Неделе моды



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нетта

Певица порадовала поклонников ярким образом

На Неделе моды в Тель-Авиве всегда жарко. Не только в плане погоды, но и из-за экстравагантных нарядов и выступлений. На сей раз не на шутку зажгла победительница прошлого «Евровидения» Нетта, которая шокировала публику откровенным нарядом и пышными формами. Столь весомый вклад в фэшн-индустрию оценили не все: в Сети многие раскритиковали артистку за такой смелый выход на подиум.

Напомним, корпорация общественного вещания Израиля Kan возобновила продажу билетов на «Евровидение-2019», остановленный в начале марта из-за злоупотребления при их реализации.

Об этом сообщил оргкомитет конкурса в распространенном в пятницу коммюнике.

«220 VIP-билетов поступили в четверг в продажу. В апреле еще несколько тысяч билетов поступят в электронную кассу », - говорится в документе.