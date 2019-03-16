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    Шоу-биз

    Победительница «Евровидения» шокировала откровенным нарядом на Неделе моды

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    Нетта - Победительница «Евровидения» шокировала откровенным нарядом на Неделе моды
    Нетта

    Певица порадовала поклонников ярким образом

    На Неделе моды в Тель-Авиве всегда жарко. Не только в плане погоды, но и из-за экстравагантных нарядов и выступлений. На сей раз не на шутку зажгла победительница прошлого «Евровидения» Нетта, которая шокировала публику откровенным нарядом и пышными формами. Столь весомый вклад в фэшн-индустрию оценили не все: в Сети многие раскритиковали артистку за такой смелый выход на подиум.

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    Победительница «Евровидения» шокировала откровенным нарядом на Неделе моды
    Победительница «Евровидения» шокировала откровенным нарядом на Неделе моды
    Победительница «Евровидения» шокировала откровенным нарядом на Неделе моды
    Победительница «Евровидения» шокировала откровенным нарядом на Неделе моды
    Победительница «Евровидения» шокировала откровенным нарядом на Неделе моды

    Напомним, корпорация общественного вещания Израиля Kan возобновила продажу билетов на «Евровидение-2019», остановленный в начале марта из-за злоупотребления при их реализации.

    Об этом сообщил оргкомитет конкурса в распространенном в пятницу коммюнике.

    «220 VIP-билетов поступили в четверг в продажу. В апреле еще несколько тысяч билетов поступят в электронную кассу », - говорится в документе.

     

    Евровидение певица подиум
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