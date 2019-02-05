Пол Маккартни неожиданно заявил, что не знает, как сочинять песни



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Пол Маккартни

Знаменитый битл дал совет начинающим музыкантам

Пол Маккартни стал почетным гостем на одном из популярных детских музыкальных шоу канала ВВС, которое в октябре прошлого года отметило свое 60-летие. Знаменитый битл, в портфолио которого имеется множество наград, получил, по его признанию, самую дорогую: на программе ему вручили значок в виде золотого кораблика Blue Peter. «Он прекрасен… Я буду носить его с большой гордостью. Да! Я это сделал!», воскликнул певец.

Когда ведущая Линдси Рассел попросила знаменитость поделиться секретами мастерства с начинающими музыкантами, сэр Пол заявил, что «на самом деле не знает», как сочинять песни. «Я преподаю песнетворчество, но первое, что я говорю своим ученикам, это то, что я на самом деле не знаю, как это делать. Они смотрят на меня в недоумении, но если подумать, то тут не может быть какой-то формулы. Я знаю, как написать одну из моих песен, но не могу сказать, что это нужно делать именно так, потому что это очень личное. Совет прост — делай, что ты делаешь и как можно больше!», порекомендовал музыкант.



