Полуобнаженная Дженнифер Лопес сексуально изгибается у пилона



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Дженнифер Лопес instagram.com/jlo/

50-летняя звезда порадовала поклонников откровенным фото

Этим летом у американской певицы выдался чрезвычайно насыщенный график. Джей Ло путешествовала по миру с концертным туром It’s My Party, а снималась в фильме «Стриптизерши».

Специально для съемок певица усердно тренировалась танцевать на шесте. Результатом усилий звезда показала в Инстаграме. Лопес выложила кадр из фильма, на котором позирует в полуголом виде у пилона.

Также 50-летняя Лопес считает, что возраст не меняет представительниц прекрасного пола в худшую сторону.

«Вы становитесь все лучше и лучше, если вы продолжаете идти вперед, если вы открыты для нового опыта, роста и развития», – подчеркнула Дженнифер.

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