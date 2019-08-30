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    Шоу-биз

    Полуобнаженная Дженнифер Лопес сексуально изгибается у пилона

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    <p>Дженнифер Лопес</p> <p>instagram.com/jlo/</p> - Полуобнаженная Дженнифер Лопес сексуально изгибается у пилона

    Дженнифер Лопес

    instagram.com/jlo/

    50-летняя звезда порадовала поклонников откровенным фото

    Этим летом у американской певицы выдался чрезвычайно насыщенный график. Джей Ло путешествовала по миру с концертным туром It’s My Party, а снималась в фильме «Стриптизерши».

    Специально для съемок певица усердно тренировалась танцевать на шесте. Результатом усилий звезда показала в Инстаграме. Лопес выложила кадр из фильма, на котором позирует в полуголом виде у пилона.

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    Полуобнаженная Дженнифер Лопес сексуально изгибается у пилона
    Полуобнаженная Дженнифер Лопес сексуально изгибается у пилона
    Полуобнаженная Дженнифер Лопес сексуально изгибается у пилона
    Полуобнаженная Дженнифер Лопес сексуально изгибается у пилона
    Полуобнаженная Дженнифер Лопес сексуально изгибается у пилона
    Полуобнаженная Дженнифер Лопес сексуально изгибается у пилона
    Полуобнаженная Дженнифер Лопес сексуально изгибается у пилона
    Полуобнаженная Дженнифер Лопес сексуально изгибается у пилона
    Полуобнаженная Дженнифер Лопес сексуально изгибается у пилона
    Полуобнаженная Дженнифер Лопес сексуально изгибается у пилона
    Полуобнаженная Дженнифер Лопес сексуально изгибается у пилона
    Полуобнаженная Дженнифер Лопес сексуально изгибается у пилона
    Полуобнаженная Дженнифер Лопес сексуально изгибается у пилона
    Полуобнаженная Дженнифер Лопес сексуально изгибается у пилона
    Полуобнаженная Дженнифер Лопес сексуально изгибается у пилона
    Полуобнаженная Дженнифер Лопес сексуально изгибается у пилона
    Полуобнаженная Дженнифер Лопес сексуально изгибается у пилона
    Полуобнаженная Дженнифер Лопес сексуально изгибается у пилона
    Полуобнаженная Дженнифер Лопес сексуально изгибается у пилона
    Полуобнаженная Дженнифер Лопес сексуально изгибается у пилона
    Полуобнаженная Дженнифер Лопес сексуально изгибается у пилона

    Также 50-летняя Лопес считает, что возраст не меняет представительниц прекрасного пола в худшую сторону.

    «Вы становитесь все лучше и лучше, если вы продолжаете идти вперед, если вы открыты для нового опыта, роста и развития», – подчеркнула Дженнифер.

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    певица Дженнифер Лопес
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