Полуобнаженная Полякова сексуально изогнулась на борту яхты (фото)



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Оля Полякова instagram.com/polyakovamusic/

Знаменитость показала соблазнительные фото в соцсети

Королева ночи украинского шоу-бизнеса Оля Полякова находится в отпуске, а это значит только одно: жди в лентах соцсетей откровенные фото певицы.

На этот раз звезда в Инстаграме показала фото, на котором соблазнительно позирует в красном купальнике, демонстрируя свои аппетитные формы и стройные ножки.

Париться по поводу того что лето проходит не стоит, Жизнь проходит -вот это засада», - подписала фото Оля.

В комментариях поклонники похвалили Полякову за идеальную работу, а также сравнили ее с Памелой Андерсон времен «Спасателей Малибу».

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