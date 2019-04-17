Полякова не будет выступать перед дебатами на «Олимпийском»



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Оля Полякова Фото: Instagram

Продюсер певицы подчеркнул, что Полякова «ни в одной агитационной акции за кандидатов в президенты не участвует»

Продюсер украинской певицы Ольги Поляковой Михаил Ясинский опроверг информацию о том, что его подопечная выступит на концерте перед дебатами кандидатов в президенты Украины на НСК «Олимпийском» 19 апреля.

«Удивлен этой новостью. В эти дни Оля находится на гастролях. В рамках ее тура шоу «Королева ночи» состоится в Ледовом дворце Северодонецка на 5 тысяч зрителей, а также будет корпоратив в Запорожье. 19 апреля она в дороге », - рассказал Ясинский в комментарии изданию« Гордон ».

Продюсер певицы подчеркнул, что Полякова «искренне поддерживает стремление общества к честным выборам, и ни в одной агитационной акции за кандидатов в президенты не участвует».

Как известно, 16 апреля гражданская сеть «Опора» сообщила, что в Голованевском районе Кировоградской области представители кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского предлагают гражданам бесплатно посетить концерт в Киеве перед дебатами.

По информации активистов, людей призывают получить бесплатные билеты на концерт «популярных звезд украинской эстрады» и зарегистрироваться на бесплатную поездку в Киев на этот концерт. В «Сопротивлении» отметили, что среди артистов, которые должны выступить на концерте, - Ольга Полякова и Dzidzio.