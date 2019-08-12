Полякова соблазнительно выставила свои прелести в разных купальниках
Оля Полякова
instagram.com/polyakovamusic/
Звезда порадовала поклонников откровенными снимками
Королева ночи украинского шоу-бизнеса Оля Полякова, которую недавно отшлепали в сауне, снова взбудоражила воображение поклонников очередными откровенными фото.
На странице в Инстаграме Полякова опубликовала снимки в минибикини, которому едва удается скрыть аппетитные формы звезды. В подписи к фотографиям звезда решила устроить опрос, которое бикини нравится подписчикам больше всего.
instagram.com/polyakovamusic/
«Красный или черный?», - написала исполнительница.
Поклонники отметили стройную фигуру артистки. Даже Виталий Козловский и Лилия Подкопаева облюбовали и прокомментировали сексуальные снимки певицы.
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