Полякова в ультра-мини открыла именную звезду (фото)



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Фото пресс-службы

Украинская артистка пожаловалась на тяжелую жизнь

Популярная украинская певица Оля Полякова получила именную звезду на «Площади звезд» в центре Киева. На церемонию поп-дива пришла в дерзком мини, но со шлейфом, а в качестве группы поддержки привела старшую дочь Машу.

«Я, конечно, рада, но абсолютно уверена, что ее заслужила», - призналась Оля.

«Честно говоря, труд артиста - очень нелегкая работа. Ведь красный тротуар - это обратная сторона большой работы, когда мы нормально не спим, не едим, добираемся в тяжелых переездах к своему зрителю разбитыми дорогами ... Но задача артиста - украшать жизнь людей. И если у меня получается на несколько минут вашей жизни изменить настроение или как-то украсить собой ваш мир, значит, я живу не зря», - сказала артистка.