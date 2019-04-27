  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Полякова в ультра-мини открыла именную звезду (фото)

    • Розсилка
    Фото пресс-службы - Полякова в ультра-мини открыла именную звезду (фото)
    Фото пресс-службы

    Украинская артистка пожаловалась на тяжелую жизнь

    Популярная украинская певица Оля Полякова получила именную звезду на «Площади звезд» в центре Киева. На церемонию поп-дива пришла в дерзком мини, но со шлейфом, а в качестве группы поддержки привела старшую дочь Машу.

    «Я, конечно, рада, но абсолютно уверена, что ее заслужила», - призналась Оля.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Полякова в ультра-мини открыла именную звезду (фото)
    Полякова в ультра-мини открыла именную звезду (фото)
    Полякова в ультра-мини открыла именную звезду (фото)
    Полякова в ультра-мини открыла именную звезду (фото)
    Полякова в ультра-мини открыла именную звезду (фото)
    Полякова в ультра-мини открыла именную звезду (фото)
    Полякова в ультра-мини открыла именную звезду (фото)

    «Честно говоря, труд артиста - очень нелегкая работа. Ведь красный тротуар - это обратная сторона большой работы, когда мы нормально не спим, не едим, добираемся в тяжелых переездах к своему зрителю разбитыми дорогами ... Но задача артиста - украшать жизнь людей. И если у меня получается на несколько минут вашей жизни изменить настроение или как-то украсить собой ваш мир, значит, я живу не зря», - сказала артистка.

    Оля Полякова певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ