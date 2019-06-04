Потап поплавал в бассейне с любимой собакой Насти Каменских (видео)



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Потап и Настя

Молодожены отметили, что их медовый месяц продолжается

38-летний Потап быстро подружился с собакой МиМи, которая три года живет с Каменских. Любимый мужчина и четвероногий друг 32-летней Насти продемонстрировали полную идиллию.

Певица опубликовала милое видео, на котором ее новоиспеченный муж плавает в бассейне в обществе белоснежной собаки. Четвероногого питомца породы бишон-фриз по кличке МиМи, что в переводе с итальянского означает «любимая», Настя Каменских завела в 2016 году.

Алексей опубликовал семейное фото с женой и их собакой. «Хорошо же дома с Настей Каменских», – подписал он снимок.

Молодожены отметили, что их медовый месяц продолжается, несмотря на то, что они активно включились в работу. Потап и группа Mozgi Band отправились на гастроли в Одессу. У Насти Каменских 5 июня запланирован концерт в Киеве.