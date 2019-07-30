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    Шоу-биз

    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело

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    <div class="sel_item">Настя Каменских</div> <div class="sel_item">instagram.com/kamenskux/</div> - Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    38-летний рэпер разоткровенничался о семейной жизни

    Потап и Настя все чаще делятся подробностями личной жизни. На музыкальном фестивале Потап рассказал, что чувствует себя счастливым человеком рядом с красавицей-женой.

    «Классная жизнь, молодая жена, она следит за мной, собирает мне чемодан, она роскошно готовит, ходит по дому в фартуке на голое тело, поет на итальянском языке. Ну вот что может быть лучше?» – с улыбкой высказался артист журналистам.

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    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело
    instagram.com/kamenskux/

    Каменских тоже разоткровенничалась об отношениях с мужем. Она рассказала, как начинался их роман.

    «Мы оберегали свои отношения, мы не хотели их показывать. Настало время, когда надо было уже это сделать. И мы влюбились. Мне кажется, это так природно. Вот мой папа говорил: самое главное, это должен быть солнечный удар, вот у меня с Лешей случился солнечный удар, правда», – поделилась звезда.

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    Настя Каменских артист Потап
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