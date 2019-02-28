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    Шоу-биз

    Появился новый трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс»

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    Появился новый трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс»

    Фильм выйдет на экраны 14 февраля 2019 года

    «Люди Икс: Темный Феникс» станет последним фильмом супергеройской серии о мутантах, которая длилась 19 лет. Дальше франшизу ждет перезапуск - и им уже будет заниматься студия Disney, которая завершает сделку по приобретению кинокомпании 20th Century Fox (покупку называют «сделкой века», Disney заплатит в общей сложности более $70 миллиардов).

    В «Темном Фениксе» Джин Грей (Софи Тернер) продолжает бороться с внутренними демонами, но в итоге разрушительная сила Темного Феникса полностью ее захватывает. Ей пытаются помочь Люди Икс: профессор Ксавье (Джеймс МакЭвой), Магнето (Майкл Фассбендер), Зверь (Николас Холт), Мистик (Дженнифер Лоуренс) и другие.

    В трейлере также появляется новая героиня в исполнении Джессики Честейн.

    Режиссером фильма выступил Саймон Кинберг, ранее занимавшийся продюсированием франшизы. 

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    Джерело: Esquire

    трейлер кино
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