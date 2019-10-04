Позор в бежевых ботфортах: Кристина Агилера потерпела модный провал



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Кристина Агилера Фото: legion-media/ instagram

Певица выбрала для мероприятия неудачный наряд

В Лас-Вегасе состоялся гала-вечер, почетной гостьей которого стала 38-летняя Кристина Агилера. Звезда появилась перед публикой в платье-блейзере небесно-голубого цвета, которое надела на голое тело. Талию Кристина подчеркнула черным ремешком. Модной ошибкой певицы стали бежевые ботфорты. Обувь неудачного цвета и фасона визуально испортила фигуру голливудской знаменитости. Кристина, сама того не желая, укоротила свой рост и прибавила себе объемы.

Зато бьюти-look поп-исполнительный удался. Она уложила свои светлые волосы в легкие локоны и сделала макияж с акцентом на глаза и губы.

Последние пару лет певица предпочитает более натуральные бьюти-образы. Кристина вернулась на сцену в прошлом году после 10-летнего перерыва. Однако почти сразу звезда потеряла голос.