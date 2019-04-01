Президентские выборы: как голосовали украинские знаменитости



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Руслана Лыжичко Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5



Представители украинского бомонда выполнили гражданский долг

В воскресенье 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Отечественные звезды активно делились в соцсетях фото с избирательных участков.

Заслуженная артистка Украины, актриса и телеведущая Ольга Сумская пришла на избирательный участок со своим мужем Виталием Борисюком, о чем она сообщила в Instagram-stories.

Победительница Евровидения- 2016 Джамала рассказала в инста-сторис, как она голосовала на избирательном участке.

Украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины Лилия Подкопаева заявила, что ходит на выборы как на праздник.

«В этот солнечный день все веселые, счастливые и полны надежд! Украинцам предстоит выбрать одного из 39 кандидатов. Официально результаты сегодняшнего голосования ЦИК должна огласить не позже 10 апреля. Будущее Украины в наших руках!» – подчеркнула она.

Украинская телеведущая и актриса Мария Ефросинина опубликовала семейное фото.

«На этом фото есть человек, не имеющий пока права голосовать- и ему это сильно не нравится! Если возраст позволяет вам сегодня пойти и сделать свой выбор, не лишайте себя этого права! Не позволяйте другим сделать выбор за вас!» – подписала публикацию она.

Телеведущая Екатерина Осадчая опубликовала фото, на котором она бросает бюллетень в урну.

«Важный выбор – выборы 2019. Если вы все еще не отдали свой голос, у вас еще есть время. За кого отдала свой голос я не могу говорить, единственное скажу, мое решение основано на многих факторах, а главное – какого будущего я желаю Украине и всем нам», – написала она.

Певица Руслана Лыжичко в своем Facebook аргументировала свой выбор.

Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5

«Я, как сознательная украинка, пришла проголосовать, чтобы выбрать путь для своей страны. Я, как и наверное все сознательные граждане, недовольна тем, что сейчас происходит в стране. Конечно, я ожидала других изменений и другой результат. Я ожидала, что люди, которые погибли, погибли за конкретный результат. Но при этом я уверена, что все, что в стране началось, оно приведет к изменениям. Ведь лавина уже сошла. И ее остановить невозможно. Насколько сильны не были бы попытки старой системы вновь воскреснуть, мы, как общество, так вдохновлены и толчок, который мы дали, настолько сильный, что он обязательно приведет к необратимым позитивным изменениям, а за ними - к расцвету», - подчеркнула она.

Джерело: Буквы