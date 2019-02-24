Пятилетняя дочь Ким Кардашян снялась для своей первой глянцевой обложки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Норт Уэст

Норт Уэст впервые без мамы участвовала в фотосессии для модного журнала

Звездная пара Ким Кардашян и Канье Уэст воспитывают троих детей, и в скором времени у них появится четвёртый сын. Старшая дочь Норт порадовала маму первой обложкой в модном журнале WWD. Своей радостью Ким Кардашян поделилась с подписчиками в Instagram.

«Моя самая стильная и красивая малышка Норт снялась для своей первой обложки для WWD! Она любит моду и красоту, и ей так весело сниматься!» - подписала жена Канье Уэста серию фотографий. Пятилетняя Норт снялась для фотосессии с необычной причёской, модными нарядами розового и фиолетового цветов и яркими тенями для век.

Последнее разозлило некоторых подписчиков: раньше Ким Кардашян получала негативные комментарии под фото маленькой Норт с красной помадой. На этот раз звезде тоже не удалось избежать неприятных сообщений: подписчики осуждали не только яркую косметику на ребёнке, но и использование фотошопа.

Читайте также: Бойфренд Хлои Кардашьян изменил ей с лучшей подругой Кайли Дженнер.





Джерело: teleprogramma.pro