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    Шоу-биз

    Пятилетняя дочь Ким Кардашян снялась для своей первой глянцевой обложки

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    Норт Уэст - Пятилетняя дочь Ким Кардашян снялась для своей первой глянцевой обложки
    Норт Уэст

    Норт Уэст впервые без мамы участвовала в фотосессии для модного журнала

    Звездная пара Ким Кардашян и Канье Уэст воспитывают троих детей, и в скором времени у них появится четвёртый сын. Старшая дочь Норт порадовала маму первой обложкой в модном журнале WWD. Своей радостью Ким Кардашян поделилась с подписчиками в Instagram.

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    Пятилетняя дочь Ким Кардашян снялась для своей первой глянцевой обложки
    Пятилетняя дочь Ким Кардашян снялась для своей первой глянцевой обложки
    Пятилетняя дочь Ким Кардашян снялась для своей первой глянцевой обложки
    Пятилетняя дочь Ким Кардашян снялась для своей первой глянцевой обложки
    Пятилетняя дочь Ким Кардашян снялась для своей первой глянцевой обложки
    Пятилетняя дочь Ким Кардашян снялась для своей первой глянцевой обложки

    «Моя самая стильная и красивая малышка Норт снялась для своей первой обложки для WWD! Она любит моду и красоту, и ей так весело сниматься!» - подписала жена Канье Уэста серию фотографий. Пятилетняя Норт снялась для фотосессии с необычной причёской, модными нарядами розового и фиолетового цветов и яркими тенями для век.

    Последнее разозлило некоторых подписчиков: раньше Ким Кардашян получала негативные комментарии под фото маленькой Норт с красной помадой. На этот раз звезде тоже не удалось избежать неприятных сообщений: подписчики осуждали не только яркую косметику на ребёнке, но и использование фотошопа.

     Читайте также: Бойфренд Хлои Кардашьян изменил ей с лучшей подругой Кайли Дженнер.


    Джерело: teleprogramma.pro

    дети звезд Кардашьян Канье Уэст
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