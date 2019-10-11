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    Шоу-биз

    Пышногрудая Надежда Мейхер соблазнительно изогнулась у балетного станка

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    <p>Надежда Мейхер</p> <p>instagram.com/nadyameiher</p> - Пышногрудая Надежда Мейхер соблазнительно изогнулась у балетного станка

    Надежда Мейхер

    instagram.com/nadyameiher

    Артистка продолжает активно заниматься балетом

    Экс-«Виа Гра» Надежда Мейхер потрясла поклонников своей гибкостью. Звезда уже долгое время занимается балетом и время от времени делится своими достижениями из этой сферы.

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    Пышногрудая Надежда Мейхер соблазнительно изогнулась у балетного станка
    Пышногрудая Надежда Мейхер соблазнительно изогнулась у балетного станка
    Пышногрудая Надежда Мейхер соблазнительно изогнулась у балетного станка
    Пышногрудая Надежда Мейхер соблазнительно изогнулась у балетного станка
    Пышногрудая Надежда Мейхер соблазнительно изогнулась у балетного станка
    Пышногрудая Надежда Мейхер соблазнительно изогнулась у балетного станка
    Пышногрудая Надежда Мейхер соблазнительно изогнулась у балетного станка
    Пышногрудая Надежда Мейхер соблазнительно изогнулась у балетного станка
    Пышногрудая Надежда Мейхер соблазнительно изогнулась у балетного станка
    Пышногрудая Надежда Мейхер соблазнительно изогнулась у балетного станка
    Пышногрудая Надежда Мейхер соблазнительно изогнулась у балетного станка
    Пышногрудая Надежда Мейхер соблазнительно изогнулась у балетного станка
    Пышногрудая Надежда Мейхер соблазнительно изогнулась у балетного станка
    Пышногрудая Надежда Мейхер соблазнительно изогнулась у балетного станка
    Пышногрудая Надежда Мейхер соблазнительно изогнулась у балетного станка
    Пышногрудая Надежда Мейхер соблазнительно изогнулась у балетного станка
    Пышногрудая Надежда Мейхер соблазнительно изогнулась у балетного станка

    Так, в настоящее время 37-летняя артистка на своей странице в Instagram разместила ролик, снятый в тренировочном зале, где под руководством педагога делала растяжку у станка, а затем выполнила глубокий шпагат.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher)

    «С моим чутким преподавателем Натальей Донец так сказать «идем в глубокий шпагат». Могу смело доверить этом педагогу как себя, так и своих детей», - подписала видео Надежда.

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