Пышногрудая Надежда Мейхер соблазнительно изогнулась у балетного станка
Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Артистка продолжает активно заниматься балетом
Экс-«Виа Гра» Надежда Мейхер потрясла поклонников своей гибкостью. Звезда уже долгое время занимается балетом и время от времени делится своими достижениями из этой сферы.
Так, в настоящее время 37-летняя артистка на своей странице в Instagram разместила ролик, снятый в тренировочном зале, где под руководством педагога делала растяжку у станка, а затем выполнила глубокий шпагат.
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«С моим чутким преподавателем Натальей Донец так сказать «идем в глубокий шпагат». Могу смело доверить этом педагогу как себя, так и своих детей», - подписала видео Надежда.