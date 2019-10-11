Пышногрудая Надежда Мейхер соблазнительно изогнулась у балетного станка



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Надежда Мейхер instagram.com/nadyameiher

Артистка продолжает активно заниматься балетом

Экс-«Виа Гра» Надежда Мейхер потрясла поклонников своей гибкостью. Звезда уже долгое время занимается балетом и время от времени делится своими достижениями из этой сферы.

Так, в настоящее время 37-летняя артистка на своей странице в Instagram разместила ролик, снятый в тренировочном зале, где под руководством педагога делала растяжку у станка, а затем выполнила глубокий шпагат.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher) 10 Окт 2019 в 1:54 PDT

«С моим чутким преподавателем Натальей Донец так сказать «идем в глубокий шпагат». Могу смело доверить этом педагогу как себя, так и своих детей», - подписала видео Надежда.

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