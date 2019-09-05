Развод, как терапия: Брэд Питт бросил пить после расставания с Анджелиной Джоли



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Брэд Питт и Анджелина Джоли

Артист откровенно рассказал о своей личной жизни.

55-летний Брэд Питт признался в алкогольной зависимости и одиночестве. «Мне пришлось переехать из нашего с Энджи дома. Но я не хотел оставаться один и попросил друзей приютить меня. Если честно, было так паршиво, что я спал у них на полу и чувствовал себя самым жалким человеком на свете», – рассказал Питт.

После этого Брэд провел полтора года в реабилитационной клинике. Актер прошел известную программу «12 шагов», которая включает в себя избавление от вредных привычек и налаживание отношений с близкими людьми. Главный холостяк Голливуда высказался о процессе исцеления.

«Это самый необычный опыт из того, что мне довелось пережить. Ты собираешься в одной комнате с незнакомыми людьми и слушаешь их личные истории. Все это рассказы о неудачах. А потом наступает твоя очередь говорить и приходится взглянуть в лицо всем своим страхам. В такие моменты люди видят твою самую уродливую сторону, но это часть выздоровления. Я сумел взять себя в руки и отказаться от всех скверных привычек», — сообщил Брэд.