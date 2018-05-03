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    Редакторов итальянской версии журнала Vogue раскритиковали за обложку с Джиджи Хадид

    Одну из самых востребованных моделей мира изменили до неузнаваемости
    Джиджи Хадид украсила собой более 20 обложек Vogue по всему миру. Темп сотрудничества с издательским домом говорит об одном: между ним и Джиджи установился тесный контакт и доверие. Вот и свою новую работу с глянцем Джиджи анонсировала в Instagram с нескрываемым удовольствием. «С благодарностью и волнением представляю новую обложку Vogue
    • Сьогодні, 16:35
    • Розсилка
    Джиджи Хадид
    Джиджи Хадид

    Одну из самых востребованных моделей мира изменили до неузнаваемости

    Джиджи Хадид украсила собой более 20 обложек Vogue по всему миру.

    Темп сотрудничества с издательским домом говорит об одном: между ним и Джиджи установился тесный контакт и доверие. Вот и свою новую работу с глянцем Джиджи анонсировала в Instagram с нескрываемым удовольствием.

    «С благодарностью и волнением представляю новую обложку Vogue Italia. Большое спасибо за эту потрясающую работу, я вами вдохновлена»,- написала Джиджи, опубликовав обложку майского номера авторства Стивена Кляйна.

    Стоит отметить, что результатом осталась довольна только супермодель. Поклонники Хадид в пух и прах раскритиковали новую обложку и обвинили редакцию журнала в чрезмерном использовании ретуши. Поклонники просто не узнали Джиджи. 

     «Джиджи, ты прекрасна! Но загар и количество фотошопа - просто ужасны», "Это совершенно другой человек!», «Не проще было найти темнокожую модель?», «А она ли это вообще?», - пишут фолловеры модели в соцсети.

    Впрочем, Scotch предлагает своим читателям сравнить два снимка Джиджи Хадид. Один - с недавнего показа, а второй - та самая обложка журнала Vogue Italia.

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    Джерело: Hello!

    мода и красота фотография модель самые сексуальные Белла Хадид
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