Редакторов итальянской версии журнала Vogue раскритиковали за обложку с Джиджи Хадид
- Сьогодні, 16:35
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Одну из самых востребованных моделей мира изменили до неузнаваемости
Джиджи Хадид украсила собой более 20 обложек Vogue по всему миру.
Темп сотрудничества с издательским домом говорит об одном: между ним и Джиджи установился тесный контакт и доверие. Вот и свою новую работу с глянцем Джиджи анонсировала в Instagram с нескрываемым удовольствием.
«С благодарностью и волнением представляю новую обложку Vogue Italia. Большое спасибо за эту потрясающую работу, я вами вдохновлена»,- написала Джиджи, опубликовав обложку майского номера авторства Стивена Кляйна.
Стоит отметить, что результатом осталась довольна только супермодель. Поклонники Хадид в пух и прах раскритиковали новую обложку и обвинили редакцию журнала в чрезмерном использовании ретуши. Поклонники просто не узнали Джиджи.
«Джиджи, ты прекрасна! Но загар и количество фотошопа - просто ужасны», "Это совершенно другой человек!», «Не проще было найти темнокожую модель?», «А она ли это вообще?», - пишут фолловеры модели в соцсети.
Впрочем, Scotch предлагает своим читателям сравнить два снимка Джиджи Хадид. Один - с недавнего показа, а второй - та самая обложка журнала Vogue Italia.
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Джерело: Hello!