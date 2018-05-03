Редакторов итальянской версии журнала Vogue раскритиковали за обложку с Джиджи Хадид

Одну из самых востребованных моделей мира изменили до неузнаваемости

Джиджи Хадид украсила собой более 20 обложек Vogue по всему миру. Темп сотрудничества с издательским домом говорит об одном: между ним и Джиджи установился тесный контакт и доверие. Вот и свою новую работу с глянцем Джиджи анонсировала в Instagram с нескрываемым удовольствием. «С благодарностью и волнением представляю новую обложку Vogue



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джиджи Хадид

Одну из самых востребованных моделей мира изменили до неузнаваемости

Джиджи Хадид украсила собой более 20 обложек Vogue по всему миру.

Темп сотрудничества с издательским домом говорит об одном: между ним и Джиджи установился тесный контакт и доверие. Вот и свою новую работу с глянцем Джиджи анонсировала в Instagram с нескрываемым удовольствием.

«С благодарностью и волнением представляю новую обложку Vogue Italia. Большое спасибо за эту потрясающую работу, я вами вдохновлена»,- написала Джиджи, опубликовав обложку майского номера авторства Стивена Кляйна.

Стоит отметить, что результатом осталась довольна только супермодель. Поклонники Хадид в пух и прах раскритиковали новую обложку и обвинили редакцию журнала в чрезмерном использовании ретуши. Поклонники просто не узнали Джиджи.

«Джиджи, ты прекрасна! Но загар и количество фотошопа - просто ужасны», "Это совершенно другой человек!», «Не проще было найти темнокожую модель?», «А она ли это вообще?», - пишут фолловеры модели в соцсети.

Впрочем, Scotch предлагает своим читателям сравнить два снимка Джиджи Хадид. Один - с недавнего показа, а второй - та самая обложка журнала Vogue Italia.

Читайте также: Сергей Притула заставил Лесю Никитюк и Регину Тодоренко лечь с ним в постель

Джерело: Hello!