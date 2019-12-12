Регина Тодоренко со слезами на глазах о войне на Донбассе: «Артисты не разбираются в этом всем»



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«Я не лезу в политику, я мало в этом понимаю», - говорит Регина Тодоренко

Артистка призналась, что является аполитичной.

Певица и ведущая родом из Одессы Регина Тодоренко рассказала о том, как война между Украиной и Россией повлияла на ее семью. Артистка очень жалеет о том, что не может вместе со своим мужем Владом Топаловым, которому запретили въезд в Украину, приехать на родину и показать места, где она росла.

Говоря об этом, Тодоренко расплакалась.

«Это очень трудно. Мой муж не может приехать, познакомиться с моим дедушкой. Очень тяжелая тема. Очень трудно жить в таком состоянии много лет. Мне правда хочется приехать с мужем, показать где я жила, для меня это важно. Где я родилась, где выросла. А его туда просто не пускают никак. И с дедушкой моим он общается по Skype, так как 80-летнего дедушки уже трудно привезти. Мы даже свадьбу сыграли в другой стране, чтобы не было никакой привязки ни к России, ни к Украине», - поделилась Регина в интервью Ксении Собчак.

Тодоренко подчеркнула, что является человеком аполитичным, поэтому не выражает своих предпочтений и не говорит публично о политике. Также в ее семье эта тема табу, поскольку, «мысли в семье абсолютно разные».

«Я человек аполитичный. Я не лезу в политику, я мало в этом понимаю. У меня есть своя гражданская позиция, которую я выражаю на выборах, но я ее не публикует. У меня сложились такие обстоятельства. У меня муж коренной москвич. Это очень трудно. Очень трудно сохранять любой нейтралитет. Обидно, что чаще всего артисты становятся камнями преткновения в таких случаях, все травли падают на плечи обычных певцов, которые чаще всего не разбираются во всем этом», - пояснила знаменитость.