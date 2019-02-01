Режиссер «Богемской рапсодии» получит внушительный гонорар несмотря обвинения в растлении малолетних



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Брайан Сингер

Размер гонорара Брайана Сингера составит 40 млн долларов

Режиссер Брайан Сингер создал фильм о знаменитой группе Queen «Богемская рапсодия», и несмотря на то, что он стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории кино, общественность сомневается, заслужил ли режиссёр свой многомиллионный гонорар.

23 января 2019 года четверо мужчин обвинили Сингера в растлении несовершеннолетних. По словам одного из пострадавших, Виктора Валодвиноса, режиссер приставал к нему 13-летнему на съемках фильма «Способный ученик». Другие истцы рассказывают о более серьезных преступлениях Сингера.

Также режиссер не смог довести фильм до конца. Сингера уволили за две недели до окончания съёмок из-за прогулов. Декстер Флетчер занял режиссерское кресло вместо Сингера и заканчивал проект. Брайан Сингер оправдывался тем, что его мать тяжело больна и требует внимания. Тем не менее, режиссер согласно контракту получит гонорар в 40 млн долларов, сообщает The Нollywood reporter.

Несмотря на сложности в производстве, «Богемская рапсодия» собрала кассу в 817 млн долларов. Исполнитель роли Фредди Меркюри Рами Малек получил «Золотой глобус», а фильм пять раз номинирован на премию «Оскар».