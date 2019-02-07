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    Шоу-биз

    Режиссера «Богемской рапсодии» сняли с номинации на премию BAFTA из-за секс-скандала

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    Брайан Сингер - Режиссера «Богемской рапсодии» сняли с номинации на премию BAFTA из-за секс-скандала
    Брайан Сингер

    Четверо мужчин ранее рассказали о харассменте со стороны Брайана Сингера. По их словам, режиссер предлагал им вступить в интимную связь, когда они были еще несовершеннолетними

    Лауреаты премии BAFTA станут известны 10 февраля, но уже сегодня Британская киноакадемия предупредила: среди них не будет Брайана Сингера. По данным BBC, режиссера «Богемской рапсодии» убрали из списка авторов картины, претендующей на звание «Лучшего британского фильма».

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    Режиссера «Богемской рапсодии» сняли с номинации на премию BAFTA из-за секс-скандала
    Режиссера «Богемской рапсодии» сняли с номинации на премию BAFTA из-за секс-скандала
    Режиссера «Богемской рапсодии» сняли с номинации на премию BAFTA из-за секс-скандала
    Режиссера «Богемской рапсодии» сняли с номинации на премию BAFTA из-за секс-скандала
    Режиссера «Богемской рапсодии» сняли с номинации на премию BAFTA из-за секс-скандала
    Режиссера «Богемской рапсодии» сняли с номинации на премию BAFTA из-за секс-скандала
    Режиссера «Богемской рапсодии» сняли с номинации на премию BAFTA из-за секс-скандала
    Режиссера «Богемской рапсодии» сняли с номинации на премию BAFTA из-за секс-скандала
    Режиссера «Богемской рапсодии» сняли с номинации на премию BAFTA из-за секс-скандала

    Такое решение было принято из-за скандала о сексуальных домогательствах, в котором погряз Сингер. В январе четверо мужчин рассказали, что пережили харассмент со стороны режиссера, когда были несовершеннолетними. Брайан отверг обвинения и назвал тех, кто считает его педофилом и пытается потопить его карьеру, гомофобами. По этой причине «Богемскую рапсодию» также вычеркнули из списка номинантов на GLAAD Media Awards, вручаемую Американским альянсом геев и лесбиянок.

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