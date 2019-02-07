Режиссера «Богемской рапсодии» сняли с номинации на премию BAFTA из-за секс-скандала



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Брайан Сингер

Четверо мужчин ранее рассказали о харассменте со стороны Брайана Сингера. По их словам, режиссер предлагал им вступить в интимную связь, когда они были еще несовершеннолетними

Лауреаты премии BAFTA станут известны 10 февраля, но уже сегодня Британская киноакадемия предупредила: среди них не будет Брайана Сингера. По данным BBC, режиссера «Богемской рапсодии» убрали из списка авторов картины, претендующей на звание «Лучшего британского фильма».

Такое решение было принято из-за скандала о сексуальных домогательствах, в котором погряз Сингер. В январе четверо мужчин рассказали, что пережили харассмент со стороны режиссера, когда были несовершеннолетними. Брайан отверг обвинения и назвал тех, кто считает его педофилом и пытается потопить его карьеру, гомофобами. По этой причине «Богемскую рапсодию» также вычеркнули из списка номинантов на GLAAD Media Awards, вручаемую Американским альянсом геев и лесбиянок.