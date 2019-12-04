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    Шоу-биз

    Российская супермодель опозорилась на красной дорожке в Британии

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    <p>Всех затмила 49-летняя Наоми Кэмпбелл</p> <div></div> - Российская супермодель опозорилась на красной дорожке в Британии

    Всех затмила 49-летняя Наоми Кэмпбелл

    Топ-модели посетили премию The Fashion Awards в Британии

    2 декабря в Лондоне состоялась премия The Fashion Awards, которая имеет особую значимость для британской моды. Все гости премии будто соревновались в том, кто выберет наиболее стильный и броский образ.

    Российская супермодель Ирина Шейк выбрала несуразный наряд, в котором появилась на красной дорожке: сере платье в пол с глубоким декольте и разрезом от бедра.

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    Российская супермодель опозорилась на красной дорожке в Британии
    Российская супермодель опозорилась на красной дорожке в Британии
    Российская супермодель опозорилась на красной дорожке в Британии
    Российская супермодель опозорилась на красной дорожке в Британии
    Российская супермодель опозорилась на красной дорожке в Британии

    33-летняя Шейк на этот раз поблекла рядом с 49-летней Наоми Кэмпбелл. Британская темнокожая супермодель скоро разменяет шестой десяток, но при этом по-прежнему обладает грацией кошки и идеальной фигурой. Она нашла лучший способ - это показать, облачившись в прозрачное платье с узорами. Наряд подчеркнул все достоинства ее фигуры. Волосы Наоми оставила распущенными, а также надела кольца, серьги и браслет с драгоценными камнями.

     

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