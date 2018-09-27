«Розу мою сорвали и растоптали». Дантес откровенно рассказал, как изменить Дорофеевой с мужчиной



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Об этом муж известной украинской певицы поведал в своем блоге

Напомним, что Владимир Дантес – когда-то известный украинский поп-исполнитель, победитель «Фабрики звезд» и автор нескольких хитов. Но в последнее время он больше известен как муж певицы Нади Дорофеевой.

Певца очень смущает, что добытчиком в их семье является женщина, и он ищет возможность поделиться своей болью. Вероятно, для этого он и создал YouTube-канал «Муж Нади Дорофеевой».

Последний выпуск посвящен мыслям Дантеса о супружеской измене. Певец исключил возможность «пристроить своего дрозда в чужое гнездышко», но предположил иной, гомосексуальный вариант измены.

«Допустим, я решил изменить Наде с мужчиной. Я не знаю, как это должно выглядеть. Меня нужно ударить по голове, чтобы я был без сознание, чтобы на такое пойти. А потом тупо тра*нуть. То есть, физически, мой дрозд в гнездо не пристраивался, но розу мою сорвали и растоптали. Без преступления сразу перешли к наказанию», - поделился идеальным вариантом измены Дантес.

Напомним, что ранее Алла Костромичова упала на подиум во время дефиле.