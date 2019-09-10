«Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху



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Дженнифер Лопес

Джей Ло известна своей любовью к натуральному меху

Премьера фильма «Hustlers» в Торонто получилась жаркой не только благодаря Дженнифер Лопес, которая сияла на красной дорожке, но и из-за борцов за права животных, устроивших пикет с лозунгами «Позор Джей Ло!» и «Прекрати носить мех!». Время и место для акции зоозащитники выбрали неслучайно: в новом фильме 50-летняя певица сыграла стриптизершу и периодически появляется на экране в бикини и шубе.

Джей Ло известна своей любовью к натуральному меху и не впервые становится мишенью зоозащитников. В 2011 году вице-президент PETA высказался по поводу обложки Vnity Fair, на которой певица позировала в шубе из арктической лисы: «Люди, которые носят мех, либо невежественны, либо высокомерны. Поскольку мы не раз присылали Дженнифер Лопес видео, показывающие жестокое обращение с лисами, с которых снимают мех, она явно принадлежит к числу последних».