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    Шоу-биз

    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху

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    Дженнифер Лопес - «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    Дженнифер Лопес

    Джей Ло известна своей любовью к натуральному меху

    Премьера фильма «Hustlers» в Торонто получилась жаркой не только благодаря Дженнифер Лопес, которая сияла на красной дорожке, но и из-за борцов за права животных, устроивших пикет с лозунгами «Позор Джей Ло!» и «Прекрати носить мех!». Время и место для акции зоозащитники выбрали неслучайно: в новом фильме 50-летняя певица сыграла стриптизершу и периодически появляется на экране в бикини и шубе.

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    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху
    «Руки в крови»: зоозащитники освистали Дженнифер Лопес за любовь к меху

    Джей Ло известна своей любовью к натуральному меху и не впервые становится мишенью зоозащитников. В 2011 году вице-президент PETA высказался по поводу обложки Vnity Fair, на которой певица позировала в шубе из арктической лисы: «Люди, которые носят мех, либо невежественны, либо высокомерны. Поскольку мы не раз присылали Дженнифер Лопес видео, показывающие жестокое обращение с лисами, с которых снимают мех, она явно принадлежит к числу последних».

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    певица Дженнифер Лопес
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