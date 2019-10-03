Сальма Хайек в прозрачном корсете засветила упругий бюст



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Сальма Хайек instagram.com/salmahayek/

Мексикано-американская актриса и продюсер умеет появляться в различных амплуа, сохраняя при этом яркую индивидуальность

52-летняя Сальма Хайек предстала перед публикой в образе женщины-вамп. В алом платье в ретро-стиле поверх черного корсета Сальма позировала, широко раскрыв рот, будто изображая крик.

«Скучаю по мексиканской еде!» — с улыбкой написала Хайек в Instagram.

Поклонники пришли в восторг от страстного образа актрисы. «Новый цвет… Похотливый красный», «Ты так прекрасна», «Милая», «Огонь», «Офигительная», — прокомментировали подписчики под фото.