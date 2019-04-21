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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без косметики

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    instagram / kyliejenner - Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без косметики
    instagram / kyliejenner

    Многие поклонники отметили, что звезде куда лучше без макияжа

    Кайли Дженнер - успешная бизнесвумен, занявшая недавно первую строчку в Forbes. В клане Кардашян она умудрилась переплюнуть по количеству заработанных денег даже Ким. И все это в двадцать с небольшим. Несколько лет назад девушка запустила собственную линейку косметических продуктов - Kylie Cosmetics. Однако, несмотря на всю свою любовь к макияжу, иногда Кайли позволяет себе отдохнуть от него.

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    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без косметики
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без косметики
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без косметики
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без косметики
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без косметики
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без косметики
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без косметики
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без косметики
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без косметики
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без косметики
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без косметики
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без косметики
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без косметики
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без косметики
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без косметики
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без косметики
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без косметики
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без косметики
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без косметики
    instagram/kyliejenner

    Так, 21-летняя Дженнер опубликовала на личной странице в Instagram фотографию, на которой она предстала без грамма косметики на лице.

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    Всего лишь за сутки снимок набрал в Instagram 5,8 миллиона «лайков». Большинство поклонников восторженно встретили Кайли без косметики, а многие даже отметили, что без макияжа она выглядит куда лучше.

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    Вдогонку 21-летняя девушка также опубликовала снимок, на котором она позирует в купальнике. В подписи Дженнер отмечает, что у нее продолжаются каникулы.

     

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