Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без косметики



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instagram / kyliejenner

Многие поклонники отметили, что звезде куда лучше без макияжа

Кайли Дженнер - успешная бизнесвумен, занявшая недавно первую строчку в Forbes. В клане Кардашян она умудрилась переплюнуть по количеству заработанных денег даже Ким. И все это в двадцать с небольшим. Несколько лет назад девушка запустила собственную линейку косметических продуктов - Kylie Cosmetics. Однако, несмотря на всю свою любовь к макияжу, иногда Кайли позволяет себе отдохнуть от него.

Так, 21-летняя Дженнер опубликовала на личной странице в Instagram фотографию, на которой она предстала без грамма косметики на лице.

Всего лишь за сутки снимок набрал в Instagram 5,8 миллиона «лайков». Большинство поклонников восторженно встретили Кайли без косметики, а многие даже отметили, что без макияжа она выглядит куда лучше.

Вдогонку 21-летняя девушка также опубликовала снимок, на котором она позирует в купальнике. В подписи Дженнер отмечает, что у нее продолжаются каникулы.