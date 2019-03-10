Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала поцелуй с маленькой дочерью



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Кайли Дженнер

Светская львица родила дочь от 26-летнего Трэвиса Скотта

21-летняя Кайли Дженнер (Kylie Jenner) опубликовала новый снимок с годовалой дочерью Сторми. В кадре молодая мама появилась без одежды.

Кайли запечатлена с малышкой около своего особняка у бассейна. Звезда реалити-шоу позирует сидя на диване. Сторми, закутанную в полотенце, она держит на руках. Мать целует девочку. Судя по всему, Кайли с дочерью только что искупались в бассейне.

«Эта малышка мотивирует меня каждый день становиться лучшей женщиной, какой я только могу быть», - трогательно прокомментировала она снимок.

Кайли Дженнер известна как самая молодая миллиардерша в мире. В светской тусовке уверены, что семейство Кардашьян-Дженнер обязано своим финансовым благополучием Ким Кардашьян.

Кайли Дженнер родила дочь от 26-летнего Трэвиса Скотта. Музыкант недавно стал одним из хедлайнеров Суперкубка Национальной футбольной лиги Super Bowl. Кайли показала яркие эмоции дочери, когда она посмотрела выступление своего отца.



