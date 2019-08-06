Селена Гомес призналась, как ей удалось пережить разрыв с Джастином Бибером



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Селена Гомес и Джастин Бибер

Звезда призналась, что узнала о себе за время своей музыкальной паузы

27-летняя Селена Гомес рассказала, что уединение помогло ей обрести себя.

«В прошлом году я практически ничего не делала – мало работала, мало тусовалась. Думаю, мне было необходимо провести время наедине с собой, потому что сейчас я чувствую себя старше и мудрее», – цитирует ее слова DailyMail.

Бывшая девушка Джастина Бибера призналась, что не верит в сожаления и старается не думать о прошлом.

«Ох, если бы я тогда знала, через что мне предстоит пройти… Но никому неизвестно его будущее, так что все сложилось так, как должно было. Я не жалею о своем выборе и о своих поступках. А еще мне очень помогла терапия. Работа с личным психологом – мой главный вклад в свое счастье», – сообщила Селена.