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    Шоу-биз

    Селена Гомес призналась, как ей удалось пережить разрыв с Джастином Бибером

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    Селена Гомес и Джастин Бибер - Селена Гомес призналась, как ей удалось пережить разрыв с Джастином Бибером
    Селена Гомес и Джастин Бибер

    Звезда призналась, что узнала о себе за время своей музыкальной паузы

    27-летняя Селена Гомес рассказала, что уединение помогло ей обрести себя.

    «В прошлом году я практически ничего не делала – мало работала, мало тусовалась. Думаю, мне было необходимо провести время наедине с собой, потому что сейчас я чувствую себя старше и мудрее», – цитирует ее слова DailyMail.

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    Селена Гомес призналась, как ей удалось пережить разрыв с Джастином Бибером
    Селена Гомес призналась, как ей удалось пережить разрыв с Джастином Бибером
    Селена Гомес призналась, как ей удалось пережить разрыв с Джастином Бибером
    Селена Гомес призналась, как ей удалось пережить разрыв с Джастином Бибером
    Селена Гомес призналась, как ей удалось пережить разрыв с Джастином Бибером
    Селена Гомес призналась, как ей удалось пережить разрыв с Джастином Бибером
    Селена Гомес призналась, как ей удалось пережить разрыв с Джастином Бибером
    Селена Гомес призналась, как ей удалось пережить разрыв с Джастином Бибером
    Селена Гомес призналась, как ей удалось пережить разрыв с Джастином Бибером
    Селена Гомес призналась, как ей удалось пережить разрыв с Джастином Бибером

    Бывшая девушка Джастина Бибера призналась, что не верит в сожаления и старается не думать о прошлом.

    «Ох, если бы я тогда знала, через что мне предстоит пройти… Но никому неизвестно его будущее, так что все сложилось так, как должно было. Я не жалею о своем выборе и о своих поступках. А еще мне очень помогла терапия. Работа с личным психологом – мой главный вклад в свое счастье», – сообщила Селена.

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