Сестры Хадид и Киану Ривз: Vanity Fair назвал самых стильных знаменитостей



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Рианна

В список вошли голливудские актеры и популярные певицы

В издании Vanity Fair уже подвели модные итоги года, огласив список самых стильных знаменитостей. В нем заняли свое место Зендея, покорившая редакторов не по годам развитым вкусом, Рами Малек, сменивший потрепанное худи из сериала «Мистер Робот» на костюмы Dior,

Достойные «оскаровской» красной дорожки, парни из K-pop группы BTS, у каждого из которых есть свои взгляды на моду, Рианна, без которой много лет не обходится ни один рейтинг стильных звезд, и Киану Ривз, ставший образцом апатичного гранжевого стиля со своей любовью к мотоциклам, потертым джинсам и черному цвету.

Также в список самых стильных актеров, музыкантов, спортсменов, моделей и дизайнеров вошли: