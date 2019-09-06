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    Шоу-биз

    Сестры Хадид и Киану Ривз: Vanity Fair назвал самых стильных знаменитостей

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    Рианна - Сестры Хадид и Киану Ривз: Vanity Fair назвал самых стильных знаменитостей
    Рианна

    В список вошли голливудские актеры и популярные певицы

    В издании Vanity Fair уже подвели модные итоги года, огласив список самых стильных знаменитостей. В нем заняли свое место Зендея, покорившая редакторов не по годам развитым вкусом, Рами Малек, сменивший потрепанное худи из сериала «Мистер Робот» на костюмы Dior,

    Достойные «оскаровской» красной дорожки, парни из K-pop группы BTS, у каждого из которых есть свои взгляды на моду, Рианна, без которой много лет не обходится ни один рейтинг стильных звезд, и Киану Ривз, ставший образцом апатичного гранжевого стиля со своей любовью к мотоциклам, потертым джинсам и черному цвету.

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    Сестры Хадид и Киану Ривз: Vanity Fair назвал самых стильных знаменитостей
    Сестры Хадид и Киану Ривз: Vanity Fair назвал самых стильных знаменитостей
    Сестры Хадид и Киану Ривз: Vanity Fair назвал самых стильных знаменитостей
    Сестры Хадид и Киану Ривз: Vanity Fair назвал самых стильных знаменитостей
    Сестры Хадид и Киану Ривз: Vanity Fair назвал самых стильных знаменитостей
    Сестры Хадид и Киану Ривз: Vanity Fair назвал самых стильных знаменитостей
    Сестры Хадид и Киану Ривз: Vanity Fair назвал самых стильных знаменитостей
    Сестры Хадид и Киану Ривз: Vanity Fair назвал самых стильных знаменитостей
    Сестры Хадид и Киану Ривз: Vanity Fair назвал самых стильных знаменитостей
    Сестры Хадид и Киану Ривз: Vanity Fair назвал самых стильных знаменитостей
    Сестры Хадид и Киану Ривз: Vanity Fair назвал самых стильных знаменитостей
    Сестры Хадид и Киану Ривз: Vanity Fair назвал самых стильных знаменитостей
    Сестры Хадид и Киану Ривз: Vanity Fair назвал самых стильных знаменитостей
    Сестры Хадид и Киану Ривз: Vanity Fair назвал самых стильных знаменитостей
    Сестры Хадид и Киану Ривз: Vanity Fair назвал самых стильных знаменитостей
    Сестры Хадид и Киану Ривз: Vanity Fair назвал самых стильных знаменитостей
    Сестры Хадид и Киану Ривз: Vanity Fair назвал самых стильных знаменитостей

    Также в список самых стильных актеров, музыкантов, спортсменов, моделей и дизайнеров вошли:

    • Марк Джейкобс
    • Брэд Питт
    • Зои Кравиц
    • Соланж Ноулз
    • Приянка Чопра Джонас
    • Хлоя Севиньи
    • Махершала Али
    • Дженнифер Лопес
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    Дженнифер Лопес сестры Хадид
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