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    Шоу-биз

    Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера

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    Шарлиз Терон - Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера
    Шарлиз Терон

    Актриса поделилась редким снимком семилетнего мальчика, которого воспитывает как девочку

    44-летняя Шарлиз Терон проводит летний отпуск вместе с приемной дочерью-трансгендером Джексоном. Знаменитая мама запечатлела ребенка в саду. Джексон с афрокосичками на голове и в красном сарафане с любопытством тянется к фрукту, висящему на дереве. Шарлиз специально выбрала ракурс, где лицо малышки скрывают ветви.

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    Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica)

    Шарлиз рассказала, что в возрасте трех лет Джексон объявил ей о том, что хочет быть девочкой. Артистка не стала препятствовать желанию сына и приняла его выбор. С тех пор звезда одевает Джексона в девичьи наряды, говорит о нем в женском роде и отмечает, что по манерам и характеру малыш более женственен, чем его трехлетняя сестра Август.

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    Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера
    Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера
    Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера
    Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера
    Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера
    Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера
    Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера
    Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера
    Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера
    Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера
    Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера
    Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера
    Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера
    Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера
    Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера
    Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера
    Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера
    Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера
    Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера
    Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера
    Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера
    Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера
    Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера

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    актриса
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