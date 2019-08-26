Шарлиз Терон показала семилетнюю дочь-трансгендера
Шарлиз Терон
Актриса поделилась редким снимком семилетнего мальчика, которого воспитывает как девочку
44-летняя Шарлиз Терон проводит летний отпуск вместе с приемной дочерью-трансгендером Джексоном. Знаменитая мама запечатлела ребенка в саду. Джексон с афрокосичками на голове и в красном сарафане с любопытством тянется к фрукту, висящему на дереве. Шарлиз специально выбрала ракурс, где лицо малышки скрывают ветви.
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Шарлиз рассказала, что в возрасте трех лет Джексон объявил ей о том, что хочет быть девочкой. Артистка не стала препятствовать желанию сына и приняла его выбор. С тех пор звезда одевает Джексона в девичьи наряды, говорит о нем в женском роде и отмечает, что по манерам и характеру малыш более женственен, чем его трехлетняя сестра Август.
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