«Шерлок Холмс 3» с Робертом Дауни младшим выйдет на экраны в декабре 2021 года



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Студия Warner Bros. перенесла дату премьеры на год позже

Третья часть франшизы «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим в главной роли не выйдет в 2020 году, как планировалось раньше. Студия Warner Bros. перенесла дату премьеры на 22 декабря 2021 года, сообщает Deadline.

Таким образом, между выходом второй и третьей части серии «Шерлок Холмс» пройдет ровно десять лет. В это же время в прокат планируется выпустить четвертую часть «Монстров на каникулах», адаптацию мюзикла Wicked. А за неделю до этого выйдет «Аватар 3».

Известно, что Роберт Дауни-младший (Шерлок Холмс) и Джуд Лоу (доктор Ватсон) вернутся к своим ролям. А вот останется ли в режиссерском кресле Гай Ричи, снявший первые два фильма серии, пока не ясно.

Сценарий к картине написал Крис Бренкето (сериалы «Ганнибал», «Нарко»). Детали сюжета не раскрываются, но известно, что действие сиквела развернется спустя девять лет после событий второго фильма.

Напомним, первый «Шерлок Холмс» вышел на экраны в 2009 году и заработал в прокате $524 миллиона при бюджете в $90 миллионов. Премьера второй части «Шерлок Холмс: Игра теней» состоялась в 2011 году. Сиквел собрал в прокате $545 миллионов.