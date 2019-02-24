Сильвестр Сталлоне снимется в собственном фильме «Самаритянин»



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Сильвестр Сталлоне

Звезда «Рокки» хочет показать «свежий взгляд на супергероев».

Сильвестр Сталлоне любит сниматься в кинокартинах, к которым он причастен не только как актёр: сценарий знаменитого фильма «Рокки» он написал за три дня и отказывался продавать продюсерам, если он не будет играть главную роль. Теперь оскароносный артист готовит новый боевик, где помимо игры он займется продюсированием картины.

Информации по новому фильму Сталлоне «Самаритянин» немного: известно, что кинокартина преподносится как «мрачный, свежий взгляд на жанр супергероя». Сценарием займется автор фильмов «Клаустрофобы» и «Время ведьм» режиссер Брэги А. Шутом. Съемки начнутся в 2019 году, сообщает Deadline.

В работе будет участвовать студия MGM и компания Balboa Productions, которые вместе работали над биографическим фильмом о легендарном боксере Джеке Джонсоне, который был первом чемпионе в супертяжелом весе среди афроамериканцев.