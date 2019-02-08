«Симпсонов» продлили ещё на два сезона



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С продлением ещё на два сезона «Симпсоны» перешагнут отметку в 700 эпизодов в 32-м сезоне

Всего же сериал будет иметь как минимум 713 серий.

Продление также положило концец разговорам о том, что «Симпсоны» могут переехать на другой канал. Слухи были связаны с покупкой компанией Disney активов 21st Century Fox, включая студию 20th Century Fox TV, на которой прозводят сериал.

Мультфильм — пародия на американский уклад жизни. Семейство Симпсонов состоит из пяти членов: папаши Гомера, матери семейства Мардж, их дочерей, Лизы и Мэгги, и сына-подростка Барта.

«Симпсоны» — самый длинный мультсериал в истории американского телевидения, непрерывно выходящий с 1989 года. Ему предшествовал выпуск нескольких короткометражных мультфильмов; первая из этих серий была показана в «Шоу Трейси Ульман» 19 апреля 1987 года. Сейчас проект обошёл вестерн-сериал «Дымок из ствола», просуществовавший 635 эпизодов, и стал самым долгоиграющим американским телешоу в истории.

За время существования сериал завоевал 33 награды Эмми. В 2007 году на экраны также выходил полнометражный мультфильм «Симпсоны в кино», собравший в мировом прокате более 527 млн долларов.

Создатель сериала Мэтт Грейнинг сейчас работает на мультсериалом «Разочарование» для Netflix. В октябре 2018 года сервис официально продлил его на второй сезон, который выйдет в 2020-21 годах.

Джерело: Киноафиша