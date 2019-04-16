Софи Тернер заспойлерила судьбу своего персонажа в «Игре престолов»



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Софи Тернер

Актриса, сыгравшая Сансу Старк, дала фанатам пищу для размышлений по поводу судьбы своей героини

Долгожданная премьера восьмого сезона «Игры престолов» наконец состоялась. Актеры сериала в честь этого события на страничках в соцсетях поделились фото со съемок фэнтазийной саги. Исключением не стала и Софи Тернер.

Однако вместо восторгов, актриса вызвала у поклонников серьезные опасения. На фото изображена Санса Старк с закрытыми глазами и полуоткрытым ртом. «Это мой снимок, где я заснула на площадке», - написала актриса.

Казалось бы в спящей героине нет ничего удивительного, однако не тут-то было. Фанаты решили, что их любимый персонаж вовсе не спит, и это намек на то, что героиня Тернер умрет. «Проснись, Санса!!!», написал один из поклонников.

«Это спойлер?», - поинтересовался другой. «Это значит, что Санса умрет?», - испугался следующий. «Девочка, если на этом снимке ты мертва, я заблокирую тебя! Не играй со мной!», предупредила еще одна фанатка. «Ты определенно выглядишь тут мертвой, ну да ладно», - отметил другой.