Солистка «Виа Гры» снялась обнаженной для мужского глянца



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Звезда засветила обнаженное тело

Сексуальная солистка группы «Виа Гра» Эрика Герцег снялась полностью обнаженной в новой фотосессии. Звезда приняла участие в съемке для мужского глянца Maxim, в которой продемонстрировала свои утонченные формы и изгибы тела в соблазнительных нарядах.

Эрика Герцег позировала в полупрозрачном нижнем белье телесного цвета и обнаженной, прикрывая свое тело сетчатым нарядом.

«Я сейчас выгляжу по-другому, чем три с половиной года назад, когда была моя первая фотосессия для Maxim. И дело не только в тренировках. Я духовно изменилась, многое осознала и приняла себя, стала намного увереннее. Я поняла закон Вселенной: освободись от чего-то плохого, чтобы что-то хорошее получить. Так, например, я избавилась от всех вредных привычек - хотела чувствовать и выглядеть лучше», - рассказала Герцег.

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