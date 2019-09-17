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    Шоу-биз

    Солистка «Виа Гры» снялась обнаженной для мужского глянца

    • Розсилка
    Солистка «Виа Гры» снялась обнаженной для мужского глянца

    Звезда засветила обнаженное тело

    Сексуальная солистка группы «Виа Гра» Эрика Герцег снялась полностью обнаженной в новой фотосессии. Звезда приняла участие в съемке для мужского глянца Maxim, в которой продемонстрировала свои утонченные формы и изгибы тела в соблазнительных нарядах.

    Эрика Герцег позировала в полупрозрачном нижнем белье телесного цвета и обнаженной, прикрывая свое тело сетчатым нарядом.

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    Солистка «Виа Гры» снялась обнаженной для мужского глянца
    Солистка «Виа Гры» снялась обнаженной для мужского глянца
    Солистка «Виа Гры» снялась обнаженной для мужского глянца
    Солистка «Виа Гры» снялась обнаженной для мужского глянца
    Солистка «Виа Гры» снялась обнаженной для мужского глянца
    Солистка «Виа Гры» снялась обнаженной для мужского глянца
    Солистка «Виа Гры» снялась обнаженной для мужского глянца
    Солистка «Виа Гры» снялась обнаженной для мужского глянца
    Солистка «Виа Гры» снялась обнаженной для мужского глянца
    Солистка «Виа Гры» снялась обнаженной для мужского глянца
    Солистка «Виа Гры» снялась обнаженной для мужского глянца
    Солистка «Виа Гры» снялась обнаженной для мужского глянца
    Солистка «Виа Гры» снялась обнаженной для мужского глянца
    Солистка «Виа Гры» снялась обнаженной для мужского глянца
    Солистка «Виа Гры» снялась обнаженной для мужского глянца
    Солистка «Виа Гры» снялась обнаженной для мужского глянца
    Солистка «Виа Гры» снялась обнаженной для мужского глянца
    Солистка «Виа Гры» снялась обнаженной для мужского глянца
    Солистка «Виа Гры» снялась обнаженной для мужского глянца
    Солистка «Виа Гры» снялась обнаженной для мужского глянца

    «Я сейчас выгляжу по-другому, чем три с половиной года назад, когда была моя первая фотосессия для Maxim. И дело не только в тренировках. Я духовно изменилась, многое осознала и приняла себя, стала намного увереннее. Я поняла закон Вселенной: освободись от чего-то плохого, чтобы что-то хорошее получить. Так, например, я избавилась от всех вредных привычек - хотела чувствовать и выглядеть лучше», - рассказала Герцег.

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