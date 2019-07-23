Составлен список 100 лучших фильмов десятилетия



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кадр из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»

Список возглавил «Лунный свет» Барри Дженкинса, который принес Махершале Али первый «Оскар».

10 лет назад кино как индустрия изменилось окончательно, отмечает IndieWire в редакционной статье. «DVD продавались хорошо, Netflix был затерявшимся письмом в закромах вашего почтового ящика, а Китай только-только становился подушкой безопасности для киностудий. Возможно, предвестником странных изменений был выход «Аватара» Джеймса Кэмерона, но никто еще в Голливуде не сходил с ума из-за фильма, собравшего в прокате почти $3 миллиарда».

В попытке разобраться, что происходило в кино последнее десятилетие, редакция издания составила топ-100 лучших фильмов, вышедших с 2010 года. Приводим первую десятку списка (с полной версией можно ознакомиться на сайте издания):

10. «Леди Берд» (2017)

9. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)

8. «Мастер» (2012)

7. «Кэрол» (2015)

6. «Корпорация «Святые моторы» (2012)

5. «Внутри Льюина Дэвиса» (2013)

4. «Акт убийства»/»Взгляд тишины» (2012/2014)

3. «Копия верна» (2010)

2. «Побудь в моей шкуре» (2013)

1. «Лунный свет» (2016)