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    Шоу-биз

    Составлен список 100 лучших фильмов десятилетия

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    Кадр из фильма &laquo;Безумный Макс: Дорога ярости&raquo;&nbsp; - Составлен список 100 лучших фильмов десятилетия
    Кадр из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» 

    Список возглавил «Лунный свет» Барри Дженкинса, который принес Махершале Али первый «Оскар».

    10 лет назад кино как индустрия изменилось окончательно, отмечает IndieWire в редакционной статье. «DVD продавались хорошо, Netflix был затерявшимся письмом в закромах вашего почтового ящика, а Китай только-только становился подушкой безопасности для киностудий. Возможно, предвестником странных изменений был выход «Аватара» Джеймса Кэмерона, но никто еще в Голливуде не сходил с ума из-за фильма, собравшего в прокате почти $3 миллиарда».

    В попытке разобраться, что происходило в кино последнее десятилетие, редакция издания составила топ-100 лучших фильмов, вышедших с 2010 года. Приводим первую десятку списка (с полной версией можно ознакомиться на сайте издания):

    10. «Леди Берд» (2017)

    9. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)

    8. «Мастер» (2012)

    7. «Кэрол» (2015)

    6. «Корпорация «Святые моторы» (2012)

    5. «Внутри Льюина Дэвиса» (2013)

    4. «Акт убийства»/»Взгляд тишины» (2012/2014)

    3. «Копия верна» (2010)

    2. «Побудь в моей шкуре» (2013)

    1. «Лунный свет» (2016)

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