Алла Пугачова записала пісні про війну і поставила росіян у тупик

Російські користувачі сперечаються, про що саме заспівала Пугачова

Російська співачка Алла Пугачова, яка у 2022 році публічно засудила повномасштабне вторгнення РФ в Україну, випустила одразу два нові треки про війну. Щоправда, про Україну в піснях не йдеться, але росіяни вважають, що принаймні одна з них пов’язана саме з війною в Україні. Про це повідомляє «Главком».

Пугачова представила пісні «Поцелуй войны» («Поцілунок війни») та «Мама». Перша відсилає до подій Другої світової війни, в другій йдеться «про матерів, які втратили синів на фронті». Це й стало предметом дискусій серед росіян – деякі громадяни держави-агресора вважають, що в такий спосіб Пугачова нібито підтримала матерів російських окупантів, які воюють в Україні. Є серед росіян і такі, що навіть першу пісню сприйняли як присвячення війні в Україні, а не Другій світовій.

Пісні були оприлюднені в інтернеті 29 березня, проте потім були видалені – до офіційного релізу, запланованого на 11 квітня.

Алла Пугачова поїхала з Росії після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Нещодавно кремлівські пропагандистські ресурси написали, шо вона повертається, однак співачка це спростувала, причому в доволі іронічній манері.

Також Алла Пугачова висловлювала обурення через ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, якого російські агресори завдали у липні 2024 року.