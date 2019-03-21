Стало известно, почему в трейлере «Однажды в Голливуде» очень много Брюса Ли



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Малоизвестный факт: режиссер Роман Полански подозревал Брюса Ли в убийстве своей жены, актрисы Шэрон Тейт

20 марта вышел первый трейлер долгожданного девятого фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где в главных ролях снялись Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо и Марго Робби. События будут развиваться в конце 1960-х годов на фоне убийства членами секты Чарльза Мэнсона актрисы Шэрон Тейт, жены режиссера Романа Полански.

После выхода первого трейлера зрители обратили внимание, что значительное время полутораминутного ролика уделено второстепенному персонажу - Брюсу Ли в исполнении американского актера корейского происхождения Майка Мо («Сверхлюди», «Уличный боец: Кулак убийцы»).

Всем известно, что Тарантино большой поклонник Брюса Ли. Например, комбинезон с черными полосками, который носит героиня Умы Турман в «Убить Билла», был вдохновлен образом Ли в его последнем фильме «Игра смерти» (1978). Но дело не только в этом: на самом деле, мастер восточных единоборств был хорошо знаком с главными героями будущего фильма.

В 1960-е годы Брюс Ли тренировал и обучал трюкам многих голливудских звезд, в том числе Шэрон Тейт, Стива МакКуина, а также самого Романа Полански, с которым он впоследствии сдружился и даже гостил в его швейцарском шале.

После убийства беременной Тейт Полански некоторое время подозревал в убийстве своей жены некоторых своих друзей, в том числе Брюса Ли. Дело в том, что однажды в разговоре с Полански Ли обронил, что где-то потерял свои очки. На месте убийства Тейт как раз были обнаружены чьи-то очки. Детективы, с которыми общался Полански, предположили, что они принадлежат убийце.

Подозрения Полански подтверждались еще и тем, что Ли прекрасно знал, как пользоваться пистолетом, и был экспертом в области холодного оружия. Режиссер не отрицал и того, что, возможно, Ли был тайно влюблен в Тейт и не смог справиться с тем, что это безответно. Но, как показало в результате расследование, Полански был не прав.

Судя по появлению Брюса Ли в трейлере, Тарантино все-таки остановится на истории громкого убийства, но расскажет об этом совершенно с неожиданной стороны. Однако насколько подробно она будет раскрыта, остается лишь гадать.

Напомним, Шэрон Тейт была убита в собственном доме членами секты («Семьи») Чарльза Мэнсона. На ее теле обнаружено шестнадцать ножевых ранений, пять из которых являлись смертельными.

Мировая премьера фильма намечена на 26 июля 2019 года

Джерело: Esquire