Стало известно, сколько получают звезды продолжения «Беверли-Хиллз 90210»



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Больше всех заработали Дженни Гарт и Тори Спеллинг

7 августа этого года вышло продолжение любимого сериала 90-х «Беверли-Хиллз 90210», в котором снялись актеры из оригинального состава. А сегодня стало известно, сколько они заработали.

По данным THR, главные герои шоу получили по $70 тысяч долларов за каждую серию. То есть за 6 эпизодов сериала – $420 тысяч долларов.

Кстати, Дженни Гарт и Тори Спеллинг получили еще $15 тысяч дополнительно, якобы за создание «новой версии шоу». А Джейсон Пристли, который был режиссером одной из серий, заработал на $46 тысяч больше остальных.