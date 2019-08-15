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    Шоу-биз

    Стало известно, сколько получают звезды продолжения «Беверли-Хиллз 90210»

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    Стало известно, сколько получают звезды продолжения «Беверли-Хиллз 90210»

    Больше всех заработали Дженни Гарт и Тори Спеллинг

    7 августа этого года вышло продолжение любимого сериала 90-х «Беверли-Хиллз 90210», в котором снялись актеры из оригинального состава. А сегодня стало известно, сколько они заработали.

    По данным THR, главные герои шоу получили по $70 тысяч долларов за каждую серию. То есть за 6 эпизодов сериала – $420 тысяч долларов.

    Кстати, Дженни Гарт и Тори Спеллинг получили еще $15 тысяч дополнительно, якобы за создание «новой версии шоу». А Джейсон Пристли, который был режиссером одной из серий, заработал на $46 тысяч больше остальных.

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    Стало известно, сколько получают звезды продолжения «Беверли-Хиллз 90210»
    Стало известно, сколько получают звезды продолжения «Беверли-Хиллз 90210»
    Стало известно, сколько получают звезды продолжения «Беверли-Хиллз 90210»
    Стало известно, сколько получают звезды продолжения «Беверли-Хиллз 90210»
    Стало известно, сколько получают звезды продолжения «Беверли-Хиллз 90210»
    Стало известно, сколько получают звезды продолжения «Беверли-Хиллз 90210»
    Стало известно, сколько получают звезды продолжения «Беверли-Хиллз 90210»
    Стало известно, сколько получают звезды продолжения «Беверли-Хиллз 90210»
    Стало известно, сколько получают звезды продолжения «Беверли-Хиллз 90210»
    Стало известно, сколько получают звезды продолжения «Беверли-Хиллз 90210»
    Стало известно, сколько получают звезды продолжения «Беверли-Хиллз 90210»
    Стало известно, сколько получают звезды продолжения «Беверли-Хиллз 90210»
    Стало известно, сколько получают звезды продолжения «Беверли-Хиллз 90210»
    Стало известно, сколько получают звезды продолжения «Беверли-Хиллз 90210»
    Стало известно, сколько получают звезды продолжения «Беверли-Хиллз 90210»

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