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    Шоу-биз

    Тарантино ищет актера на роль Романа Полански

    Начало съемок планируется на лето
    Девятый фильм Квентина Тарантино будет посвящен трагичной истории, случившейся с женой режиссера Романа Полански, актрисой Шэрон Тейт. На вечеринке беременную женщину и ее четырех друзей зверски убили члены банды Чарльза Мэнсона.  На роль Шэрон Тейт предварительно утвердили Марго Робби. Сейчас Тарантино ищет польского актера на роль Полански.
    • Сьогодні, 11:52
    • Розсилка
    Роман Полански&nbsp;
    Роман Полански 

    Начало съемок планируется на лето

    Девятый фильм Квентина Тарантино будет посвящен трагичной истории, случившейся с женой режиссера Романа Полански, актрисой Шэрон Тейт. На вечеринке беременную женщину и ее четырех друзей зверски убили члены банды Чарльза Мэнсона. 

    На роль Шэрон Тейт предварительно утвердили Марго Робби. Сейчас Тарантино ищет польского актера на роль Полански. В картине сыграет и Леонардо Ди Каприо: режиссер примерил на актера образ соседа четы Полански, телевизионного актера и звезду вестерн-шоу Bounty Law. На роль  дублера и помощника Ди Каприо хотят пригласить Брэда Питта и Тома Круза. Возможно, в проекте примет участие и Аль Пачино.
     

    Джерело: Киноафиша

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