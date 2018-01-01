Тарантино ищет актера на роль Романа Полански

Начало съемок планируется на лето

Девятый фильм Квентина Тарантино будет посвящен трагичной истории, случившейся с женой режиссера Романа Полански, актрисой Шэрон Тейт. На вечеринке беременную женщину и ее четырех друзей зверски убили члены банды Чарльза Мэнсона. На роль Шэрон Тейт предварительно утвердили Марго Робби. Сейчас Тарантино ищет польского актера на роль Полански.



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Роман Полански

Начало съемок планируется на лето

Девятый фильм Квентина Тарантино будет посвящен трагичной истории, случившейся с женой режиссера Романа Полански, актрисой Шэрон Тейт. На вечеринке беременную женщину и ее четырех друзей зверски убили члены банды Чарльза Мэнсона.

На роль Шэрон Тейт предварительно утвердили Марго Робби. Сейчас Тарантино ищет польского актера на роль Полански. В картине сыграет и Леонардо Ди Каприо: режиссер примерил на актера образ соседа четы Полански, телевизионного актера и звезду вестерн-шоу Bounty Law. На роль дублера и помощника Ди Каприо хотят пригласить Брэда Питта и Тома Круза. Возможно, в проекте примет участие и Аль Пачино.







Джерело: Киноафиша