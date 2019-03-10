Темноволосая Шарлиз Терон показала себя в ярком мини и пообедала стейком



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Шарлиз Терон

Актриса опровергла слухи относительно ее романа с Брэдом Питтом

43-летняя Шарлиз Терон блистала на красной ковровой дорожке на фестивале South by Southwest (SXSW), проходящем в американском Остине. Для публичного выхода актриса выбрала смелый образ.

Шарлиз пришла на премьерный показ комедии «Та еще парочка», в которой она сыграла одну из главных ролей. Звезды выбрала разноцветное мини-платье Louis Vuitton, которое она дополнила черным ремнем и ботильонами. Образ подчеркнул стройные ноги актрисы и ее точеную фигуру.

Шарлиз недавно сменила имидж, предпочтя привычному блонду каштановое каре. Легкий макияж с акцент на глаза и небольшой клатч удачно завершили аутфит звезды.

Сама актриса опубликовала в Instagram снимок, сделанный во время обеда. Голливудская красотка пообедала стейком. В кадре она хищно откусывает кусок сочного мяса.

На церемонии вручения премии «Оскар» Шарлиз Терон уже появлялась с новой прической. Стилисты раскрыли секрет преображения звезды. Ранее ходили слухи о романе актрисы с Брэдом Питтом, но сама Шарлиз на телешоу призналась, что сейчас свободна.