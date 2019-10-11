Тина Кароль засветила грудь в пиджаке на голое тело
Тина Кароль
instagram.com/tina_karol/
Звезда восхитила поклонников новым снимком
Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль обожает радовать поклонников откровенными фото. На днях звезда приняла участие в откровенной фотосессии. Звезда позировала в пиджаке на голое тело, обнажив упругий бюст певицы. Кароль поделилась фото в Инстаграме, собрав восхищенные отзывы подписчиков.
«Уляля», «Очень нравится это фотка», «Вау эффект», «Реально богиня», «Наша самая красивая любимая девочка», «Божественная», – пишут восторженные пользователи соцсети.