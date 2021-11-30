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    Топ-10 фильмов, которые вы должны посмотреть в 2021 году

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    Топ-10 фильмов, которые вы должны посмотреть в 2021 году

    Опубликован список из десяти лучших фильмов года

    Французский журнал Cahiers du Cinéma назвал десять лучших кинокартин 2021 года. Список был опубликован в Twitter-аккаунте издания.

    На первом месте оказался фильм Келли Райхардт «Первая корова» – он вышел еще в 2019-м, однако цифровой релиз картины состоялся в сентябре этого года. Драма рассказывает о дружбе путешествующего по Западу времен покорения Америки повара и иммигранта из Китая.

    Вторую строчку заняла картина Леоса Каракса «Аннетт», в которой снялись Марион Котийяр и Адам Драйвер. История про брак стендап-комика и оперной певицы была показана на открытии Каннского кинофестиваля. Она победила в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший композитор».

    Замкнула тройку лента «Память», которую снял тайский независимый кинорежиссер Апитчатпон Вирасетакул. Главная героиня фильма (Тильда Суинтон) приезжает в Колумбию, чтобы ухаживать за находящейся в состоянии сна сестрой. Там ее начинает преследовать странный звук, из-за которого она постепенно теряет связь с реальностью.

    Недавно голливудский актер Уилл Смит признался, что раньше его тошнило после оргазмов.

    «К этому времени у меня был лишь один сексуальный партнер, кроме Мелани. Но в течение следующих месяцев я вошел в режим гетто-гиены. У меня был секс с таким количеством девушек и это настолько противоречило моей сути, что у меня выработалось психосоматическая реакция на оргазм. Меня в буквальном смысле тошнило и даже пару раз вырвало», — пишет Смит.

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    Теги: кино
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    Топ-10 фильмов, которые вы должны посмотреть в 2021 году