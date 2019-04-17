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    Шоу-биз

    Участники Евровидения-2019: Очаровательная представительница Кипра Тамта Годуадзе

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    instagram / officialtamta - Участники Евровидения-2019: Очаровательная представительница Кипра Тамта Годуадзе
    instagram / officialtamta

    Певица едет нм конкурс с песней Replay

    Хотя Кипр обычно не является страной с большой историей успехов на Евровидении, но в этом году страна имеет все шансы стать претендентом на победу песенном конкурсе.

    Все надежды Кипра устремлены на звезду греческого талант-шоу «Х-Factor» Тамту Годуадзе.

    Тамта впервые обрела известность, когда заняла второе место в 2004 году на конкурсе Super Idol Greece. Часто говорят, что невозможно построить успешную карьеру в шоу-бизнесес после участия в талант-шоу. Тем не менее Тамта уже выпустила три студийных альбома и запись Best Of Tamta.

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    Участники Евровидения-2019: Очаровательная представительница Кипра Тамта Годуадзе
    Участники Евровидения-2019: Очаровательная представительница Кипра Тамта Годуадзе
    Участники Евровидения-2019: Очаровательная представительница Кипра Тамта Годуадзе
    Участники Евровидения-2019: Очаровательная представительница Кипра Тамта Годуадзе
    Участники Евровидения-2019: Очаровательная представительница Кипра Тамта Годуадзе
    Участники Евровидения-2019: Очаровательная представительница Кипра Тамта Годуадзе
    Участники Евровидения-2019: Очаровательная представительница Кипра Тамта Годуадзе
    Участники Евровидения-2019: Очаровательная представительница Кипра Тамта Годуадзе
    Участники Евровидения-2019: Очаровательная представительница Кипра Тамта Годуадзе
    Участники Евровидения-2019: Очаровательная представительница Кипра Тамта Годуадзе
    Участники Евровидения-2019: Очаровательная представительница Кипра Тамта Годуадзе
    Участники Евровидения-2019: Очаровательная представительница Кипра Тамта Годуадзе
    Участники Евровидения-2019: Очаровательная представительница Кипра Тамта Годуадзе
    Участники Евровидения-2019: Очаровательная представительница Кипра Тамта Годуадзе
    instagram / officialtamta

    Затем Тамта осуществила свою мечту став наставником X Factor Georgia в 2014 году и X Factor Greece в 2016 году.

    Конкурс 2019 года - не первый случай, когда Тамта пытается участвовать в Евровидении. Певица выдвинула запись в 2007 году, но не смогла набрать достаточного количества голосов в греческом национальном финале.

    В этом году на Евровидении Тамта исполнит песню Replay.

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    Евровидение певица
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