Участники Евровидения-2019: Очаровательная представительница Кипра Тамта Годуадзе
-
Розсилка
Певица едет нм конкурс с песней Replay
Хотя Кипр обычно не является страной с большой историей успехов на Евровидении, но в этом году страна имеет все шансы стать претендентом на победу песенном конкурсе.
Все надежды Кипра устремлены на звезду греческого талант-шоу «Х-Factor» Тамту Годуадзе.
Тамта впервые обрела известность, когда заняла второе место в 2004 году на конкурсе Super Idol Greece. Часто говорят, что невозможно построить успешную карьеру в шоу-бизнесес после участия в талант-шоу. Тем не менее Тамта уже выпустила три студийных альбома и запись Best Of Tamta.
Затем Тамта осуществила свою мечту став наставником X Factor Georgia в 2014 году и X Factor Greece в 2016 году.
Конкурс 2019 года - не первый случай, когда Тамта пытается участвовать в Евровидении. Певица выдвинула запись в 2007 году, но не смогла набрать достаточного количества голосов в греческом национальном финале.
В этом году на Евровидении Тамта исполнит песню Replay.