Участники Евровидения-2019: Очаровательная представительница Кипра Тамта Годуадзе



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instagram / officialtamta

Певица едет нм конкурс с песней Replay

Хотя Кипр обычно не является страной с большой историей успехов на Евровидении, но в этом году страна имеет все шансы стать претендентом на победу песенном конкурсе.

Все надежды Кипра устремлены на звезду греческого талант-шоу «Х-Factor» Тамту Годуадзе.

Тамта впервые обрела известность, когда заняла второе место в 2004 году на конкурсе Super Idol Greece. Часто говорят, что невозможно построить успешную карьеру в шоу-бизнесес после участия в талант-шоу. Тем не менее Тамта уже выпустила три студийных альбома и запись Best Of Tamta.

Затем Тамта осуществила свою мечту став наставником X Factor Georgia в 2014 году и X Factor Greece в 2016 году.

Конкурс 2019 года - не первый случай, когда Тамта пытается участвовать в Евровидении. Певица выдвинула запись в 2007 году, но не смогла набрать достаточного количества голосов в греческом национальном финале.

В этом году на Евровидении Тамта исполнит песню Replay.