Украинская радиостанция провела 13-ти часовой концерт

11 лет в эфире — праздник для радиостанции

Во вторник, 16 ноября, все работники радиостанций праздновали свой профессиональный праздник. И к этому дню работники наиболее популярной западной радиостанции Украины FM Галичина провели онлайн концерт, который длился 13 часов.

Слоганом дня стала фраза «Никакой лишней музыки!». Так же, в этот день радиостанция праздновала 11 лет в эфире.

Фото из открытых источников

«FM Галичина – это радиостанция, куда ты приходишь, как к себе домой. Здесь все по-домашнему, здесь ты чувствуешь, что ты свой, что ты пришел домой», – поделился певец Павел Табаков. Многое другие звёзды поздравили радиостанцию с праздником и пожелали удачи в дальнейшей работе.

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