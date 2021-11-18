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    Украинская радиостанция провела 13-ти часовой концерт

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    Украинская радиостанция провела 13-ти часовой концерт
    Фото из открытых источников

    11 лет в эфире — праздник для радиостанции

    Во вторник, 16 ноября, все работники радиостанций праздновали свой профессиональный праздник. И к этому дню работники наиболее популярной западной радиостанции Украины FM Галичина провели онлайн концерт, который длился 13 часов.

    Слоганом дня стала фраза «Никакой лишней музыки!». Так же, в этот день радиостанция праздновала 11 лет в эфире.

    Фото из открытых источников
    Фото из открытых источников

    «FM Галичина – это радиостанция, куда ты приходишь, как к себе домой. Здесь все по-домашнему, здесь ты чувствуешь, что ты свой, что ты пришел домой», – поделился певец Павел Табаков. Многое другие звёзды поздравили радиостанцию с праздником и пожелали удачи в дальнейшей работе.

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    Теги: праздник концерт Оля Полякова
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    Украинская радиостанция провела 13-ти часовой концерт