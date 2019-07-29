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    Шоу-биз

    Украинская супермодель Алина Байкова похвасталась соблазнительным телом на пляже в Сен-Тропе

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    <p>Алина Байкова</p> <p>instagram.com/alina_baikova</p> - Украинская супермодель Алина Байкова похвасталась соблазнительным телом на пляже в Сен-Тропе

    Алина Байкова

    instagram.com/alina_baikova

    Звезда порадовала поклонников ярким образом

    Известная украинская топ-модель Алина Байкова, которая недавно отгуляла на 35-летии Славы Каминской, сейчас уже развлекается в Сен-Тропе.

    В своем Инстаграме красавица запостила фото в ярком купальнике, в котором в январе каталась на скутере в Карибском море.

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    Украинская супермодель Алина Байкова похвасталась соблазнительным телом на пляже в Сен-Тропе
    Украинская супермодель Алина Байкова похвасталась соблазнительным телом на пляже в Сен-Тропе
    Украинская супермодель Алина Байкова похвасталась соблазнительным телом на пляже в Сен-Тропе
    Украинская супермодель Алина Байкова похвасталась соблазнительным телом на пляже в Сен-Тропе
    Украинская супермодель Алина Байкова похвасталась соблазнительным телом на пляже в Сен-Тропе
    Украинская супермодель Алина Байкова похвасталась соблазнительным телом на пляже в Сен-Тропе
    Украинская супермодель Алина Байкова похвасталась соблазнительным телом на пляже в Сен-Тропе
    Украинская супермодель Алина Байкова похвасталась соблазнительным телом на пляже в Сен-Тропе
    Украинская супермодель Алина Байкова похвасталась соблазнительным телом на пляже в Сен-Тропе
    Украинская супермодель Алина Байкова похвасталась соблазнительным телом на пляже в Сен-Тропе

    Напомним, в 2017 году в сети появились фотографии, на которых Байкова прогуливалась вместе с Леонардо ДиКаприо по улицам Нью-Йорка. В СМИ сразу же предположили, что у модели и актера роман.

    Но в одном из интервью, Алина опровергла эти слухи.

    «Мы с ДиКаприо друзья, это 100%. Моя лучшая подруга Тони Гаррн, а я бы никогда не позволила бы себе встречаться с мужчиной своей подружки, даже с бывшим», - так прокомментировала совместное фото с ДиКаприо топ-модель.

    Алина как модель дебютировала на неделе моды в Нью-Йорке осенью 2010 года. Этот успех дал начало целому ряду знаковых показов, среди которых Badgley Mischka, Carolina Herrera, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Elise Overland, Francesco Scognamiglio, Giambattista Valli, Gianfranco Ferre и Hermes. В 2011 году фото Байковой украсило обложку австралий- ского Vogue. У Алины подписаны контракты с модельными агентствами Premier Model Management, Fashion Model Management (Италия), Management (Франция).

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