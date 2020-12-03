В 51 выглядит на 21. Бывшая супермодель радует фанатов идеальной фигурой

Поклонники оценили фотографии супермодели

Датская супермодель Хелена Кристенсен показала фигуру на фото в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующая серия кадров появилась на ее странице в Instagram

На размещенных в сети снимках 51-летняя знаменитость запечатлена в обнимку со своей племянницей. Обе позировали в слитных купальных костюмах розового и черного цветов бренда Stella McCartney. Стоимость вещи, оформленной небольшими вставками в виде сетки, составляет 300 долларов (22 825 рублей). Публикация набрала больше 18 тысяч лайков.

Поклонники оценили фотографии супермодели и принялись оставлять комплименты в комментариях. «Видно, что в вашей семье все красивые», «Как всегда невероятна», «Сногсшибательна!», «Вы выглядите потрясающе!», «Волшебные снимки... Искусство и женщины», — высказывались они.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.