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    Шоу-биз

    В Австралии стартовали съемки фильма Mortal Kombat

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    В Австралии стартовали съемки фильма Mortal Kombat

    Продюсером проекта стал Джеймс Ван – режиссер «Пилы», «Аквамена» и «Заклятия»

    В Австралии начались съемки экранизации Mortal Kombat. Об этом сообщил сценарист проекта Грег Руссо, опубликовав первую фотографию со съемок у себя в твиттере.

    О сюжете будущего фильма пока ничего не сообщается, но известно, что у него будет рейтинг R, подразумевающий наличие сцен насилия и нецензурной брани.

    Режиссером проекта выступил Саймон Маккуойд, для которого фильм станет полнометражным дебютом.

    Главные роли в нем сыграют Хироюки Санада (Скорпион), Джо Таслим (Саб-Зиро), Джессика Макнэми (Соня Блэйд), Сиси Стрингер (Милина) и другие.

    Премьера фильма запланирована на март 2021 года.

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