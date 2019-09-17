В Австралии стартовали съемки фильма Mortal Kombat



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Продюсером проекта стал Джеймс Ван – режиссер «Пилы», «Аквамена» и «Заклятия»

В Австралии начались съемки экранизации Mortal Kombat. Об этом сообщил сценарист проекта Грег Руссо, опубликовав первую фотографию со съемок у себя в твиттере.

О сюжете будущего фильма пока ничего не сообщается, но известно, что у него будет рейтинг R, подразумевающий наличие сцен насилия и нецензурной брани.

Режиссером проекта выступил Саймон Маккуойд, для которого фильм станет полнометражным дебютом.

Главные роли в нем сыграют Хироюки Санада (Скорпион), Джо Таслим (Саб-Зиро), Джессика Макнэми (Соня Блэйд), Сиси Стрингер (Милина) и другие.

Премьера фильма запланирована на март 2021 года.

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