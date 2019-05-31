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    Шоу-биз

    В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены секса между мужчинами

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    Элтон Джон со своим партнером - В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены секса между мужчинами
    Элтон Джон со своим партнером

    Ранее в Китае показали сокращенную версию «Богемской рапсодии»

    На днях в России состоялся показ биографического фильма «Рокетмен» о сэре Элтоне Джоне. Некоторые зрители картины заметили, что в российском прокате фильм не досчитался нескольких сцен, в частности, всех однополых поцелуев и прочих интимных моментов, а также сцен, где демонстрируются наркотики. На Каннском кинофестивале, в частности, гей-сцены в фильме присутствовали.

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    В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены секса между мужчинами
    В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены секса между мужчинами
    В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены секса между мужчинами
    В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены секса между мужчинами
    В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены секса между мужчинами
    В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены секса между мужчинами
    В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены секса между мужчинами
    В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены секса между мужчинами
    В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены секса между мужчинами

    Интересно, что подобный акт цензуры состоялся в Китае, где показали «Богемскую рапсодию» без сцен с упоминанием гомосексуальности Фредди Меркьюри

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